UCS Hortênsias oferece mestrado em Psicologia 

O Campus Universitário da Região das Hortênsias da UCS ofertará mestrado profissional em Psicologia, em 2024. As aulas serão ministradas às quintas-feiras (disciplinas obrigatórias) e às sextas-feiras (disciplinas optativas), nos turnos vespertino e noturno.

A primeira linha de pesquisa é Diagnóstico e Intervenções Clínicas em Contextos Psicossociais, com vistas a estudar, pesquisar, compreender e intervir em diversas temáticas contemporâneas, promovendo melhorias para a comunidade/sociedade. Entre essas temáticas, estão as situações de crise inerentes à condição humana; as doenças crônicas, como HIV, diabetes e DPOC; as situações de violência contra a mulher, contra o idoso; os processos de inclusão. A educação especial, na perspectiva da inclusão, traz desafios técnicos, científicos e práticos para os profissionais da educação e da saúde que fazem interface com os contextos educativos.

Já a segunda linha, Riscos e Recursos Psicossociais em Contextos de Trabalho: Diagnóstico e Intervenção, propõe o estudo dos efeitos da interação do sujeito psíquico com as relações socioprofissionais, condições e formas de organização do trabalho. Busca também ampliar a compreensão sobre fatores de riscos e recursos psicossociais em contextos de trabalho podendo utilizar análises psicométricas para planejar, implantar, acompanhar e avaliar práticas de intervenções psicológicas e psicossociais, em nível preventivo e de redução de danos, entre outros objetivos.

As inscrições para o mestrado permanecem abertas até 19 de fevereiro do ano que vem, no site ucs.br, onde constam o edital e outras informações, que podem ser conseguidas diretamente na UCS Hortênsias, pelo telefone/WhatsApp (54) 9 9941.8476.