Aplicativo exclusivo para motoristas mulheres chega na Serra Gaúcha

Lady Driver é o único aplicativo de motoristas voltado ao público feminino, infantil e idosos

O aplicativo Lady Drive chegou em Canela e Gramado. Seu diferencial é ser o único aplicativo de motoristas voltado ao público feminino, infantil e idosos, podendo agendar viagens ou chamar no app a qualquer momento.

Motoristas que tiverem interesse, já podem se cadastrar no APP e a partir de dezembro, já dirigir, levando suas passageiras, e ainda ganhando um percentual maior do que os demais aplicativos de motoristas existentes, com taxa fixa de 25%.

Para mais informações, entre em contato com o número (54) 99934-6540.