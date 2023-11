Carro invade casa e deixa proprietário ferido, em Canela

Na noite da última quinta-feira (02), por volta das 21h20min, um incidente de trânsito chocou a tranquila Rua João VI, resultando em lesões corporais e danos materiais significativos.

Segundo informações da polícia, a guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência que envolveu um veículo Ford Taurus. O automóvel invadiu o pátio de uma residência, colidindo com o lado de um GM Corsa estacionado no local e, em seguida, chocou-se violentamente contra a parede da casa, causando danos extensos a ambos os veículos e à estrutura da construção.

No momento do acidente, o proprietário da residência, que estava presente no local, sofreu uma lesão na perna devido aos destroços da parede que se desprendeu após o impacto. Após a colisão, as autoridades não observaram sinais de embriaguez no condutor do Ford Taurus; no entanto, o motorista recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

Como resultado dos eventos, as autoridades registraram um Auto de Infração de Trânsito (AIT) de recusa, conforme previsto no artigo 165-A. Ambas as partes envolvidas no acidente foram encaminhadas ao hospital de Canela para receber atendimento médico e para a realização de exames médicos. Felizmente, os exames médicos constataram apenas escoriações leves, sem ferimentos graves.

Posteriormente, as partes foram conduzidas até a Delegacia local, onde a ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa em acidente de trânsito com veículo automotor. Após os procedimentos legais, ambas as partes foram liberadas.