Polícia Ambiental de Canela resgata Carcará ferido na RS 235, em São Chico

Na manhã desta quinta-feira, 02 de novembro, os Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar – Patram, em resposta a uma chamada feita ao telefone funcional do quartel, conduziram com sucesso a operação de resgate de uma ave nativa, da espécie Carcará. O animal foi encontrado nas proximidades do acesso ao Salto, na RS 235, situada no município de São Francisco de Paula, e suspeita-se que tenha sido vítima de atropelamento.

O estado de conservação da ave é considerado como pouco preocupante, de acordo com os critérios da Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) para espécies ameaçadas. O Carcará possui uma área de ocorrência que abrange grande parte da América Central e é conhecido por sua versatilidade alimentar, sendo um onívoro com hábitos variados. Sua dieta engloba desde animais vivos ou mortos até resíduos humanos, incluindo a caça de pequenos vertebrados como sapos e serpentes, bem como invertebrados.

A clínica veterinária Santho Pet, localizada em Três Coroas e parceira da Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, prestou assistência médica veterinária ao pássaro ferido. Essa iniciativa exemplar de resgate foi possível graças a uma cidadã que trafegava pela RS 235 e tomou a ação de reportar o ocorrido, destacando o envolvimento da população nas causas ambientais.