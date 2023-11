Snowland recebe Campeonato Brasileiro de Snowboard

Na segunda quinzena de outubro, pelo terceiro ano, o Snowland, de Gramado (RS), sediou o Campeonato Brasileiro de Snowboard 2023.

O evento, promovido pela Confederação Brasileira de Desportos na Neve – CBDN desde 2019, reuniu competidores em provas de Banked Slalom nas categorias Upper Limb, paratletas com deficiência nos membros superiores, e Lower Limb, paratletas com deficiência nos membros inferiores.

De acordo com a entidade, o objetivo da competição foi promover o desenvolvimento da modalidade no Brasil. “Nossa parceria com o Snowland vem rendendo frutos e o Campeonato mostrou grande evolução técnica este ano”, destacou o coordenador técnico da CBDN, Gustavo Haidar, que completou: “Queremos que o Para Snowboard brasileiro continue evoluindo para termos uma boa participação nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2026”.

A diretoria do Snowland reforçou seu apoio ao desenvolvimento dos esportes de inverno no Brasil, promovendo e incentivando a prática em todas as suas formas.

Confira os vencedores:

Lower Limb – Masculino

1º lugar: Gabriel Corso

2º lugar: Henrique Nascimento

3º lugar: Willy Schuh

Lower Limb – Feminino

1º lugar: Vitória Machado

Upper Limb – Masculino

1º lugar: José Lima

2º lugar: Jeferson Kunrath

3º lugar: Nickolas Pedroso

Upper Limb – Feminino

1º lugar: Julia da Rosa

2º lugar: Vanessa Molon

