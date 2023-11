Sulgás inicia implantação da rede de gás natural em Canela

Equipes da companhia trabalham nas ruas do Município. Rede deve alcançar mais de 400 residências

Os canelenses já devem ter percebido mais uma obra de infraestrutura na cidade, trata-se da primeira fase da implantação da rede de gás natural da Sulgás. Segundo a companhia, Canela é uma das prioridades do plano de expansão da Sulgás no Rio Grande do Sul.

Neste momento, o trabalho ocorre na RS-235 e nas ruas João Pessoa, Borges de Medeiros, Melvin Jones, Danton Corrêa da Silva e Baden Powell. O objetivo da Sulgás é chegar a 4,9 km de rede nesta primeira fase, atendendo os segmentos industrial, comercial e residencial. O investimento da empresa na rede de Canela em 2023 e 2024 é de R$ 7,7 milhões de reais.

Onze condomínios do município, que totalizam 418 unidades habitacionais, serão beneficiados pelo gás natural. A rede ainda irá contemplar a fábrica Dauper, que hoje opera com o Gás Natural Comprimido (GNC), também fornecido pela Sulgás.

Segundo a Sulgás, a ideia é minimizar os impactos da obra. Os trabalhos ocorrem das 9h às 16h e as áreas são amplamente sinalizadas, sem causar prejuízos aos pedestres. Os dias e horários das intervenções foram organizados em conjunto com a Prefeitura Municipal de Canela, levando em consideração a rotina da cidade e a programação de eventos da região.

Como forma de minimizar os impactos, a Sulgás trabalha com o método não destrutivo (MND). A perfuração do solo com uma sonda direcional desviando das interferências existentes para depois inserir a tubulação, a fim de reduzir ao máximo as escavações. Nos locais onde for identificada a presença de rochas, é necessário implantar a rede com abertura de valas.

A previsão é que essa etapa de implantação da rede de gás natural em Canela seja concluída ainda no primeiro semestre de 2023.