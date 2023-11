Tragédia na RS-115: Jovem motociclista perde a vida em acidente fatal

Três Coroas, RS – Uma noite de quinta-feira (02) na RS-115 se transformou em uma cena trágica quando um acidente envolvendo uma motocicleta e dois automóveis resultou na perda prematura de um jovem de apenas 18 anos. O Comando Rodoviário da Brigada Militar reportou que o acidente ocorreu por volta das 22h, no km-20 da ERS-115, em Três Coroas.

De acordo com informações fornecidas pelo CRBM, o jovem motociclista viajava no sentido Três Coroas – Igrejinha quando colidiu com a lateral de um veículo Fiat/Argo que seguia na direção oposta. Após a colisão, um Siena ainda acabou atingindo o jovem. Os serviços de emergência, incluindo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Três Coroas e a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), foram acionados para prestar assistência à cena do acidente. Os condutores dos veículos envolvidos foram submetidos ao teste do etilômetro, que não indicou a presença de álcool no sangue de nenhum deles.

Embora as autoridades não tenham divulgado o nome da vítima, informações obtidas pelo Grupo Repercussão identificaram o jovem como Samuel Pereira Loureiro.

O velório de Samuel está ocorrendo na Capela Santo Aquiles, sala 01, e seu sepultamento está programado para acontecer no cemitério municipal de Três Coroas às 17h desta sexta-feira.

As informações são do Jornal Repercussão Paranhana.