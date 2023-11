Um turismo mais inclusivo com o maior festival LGBT+ no Festuris

Love Noronha é um dos expositores do Espaço LGBT+ da 35ª edição do evento

O festival LGBTQIA +, que fecha a ilha de Fernando de Noronha para a sua realização, estará presente no Espaço LGBT+ do Festuris. O evento irá trazer ainda mais inclusão, diversidade e conteúdo sobre a comunidade no segmento turístico, por meio de diversas palestras.

Love Noronha é um festival dividido em circuitos formados por ecoturismo, gastronomia, festas, além da programação cultural que incentiva visitas ao patrimônio histórico de Fernando de Noronha com o objetivo de projetar a ilha como um destino LGBTQIA+ friendly para o Brasil e o mundo. O evento é idealizado pela produtora Maria do Céu.

Há 14 anos, o Festuris foi o primeiro evento a falar sobre o turismo LGBT+, criando o espaço voltado a esse público, sendo um marco para o setor. Durante a feira, além da geração de negócios, o Espaço LGBT+ conta com área de conteúdo. A programação dos Talks está disponível aqui.

Sobre o Festuris

O Festuris – Feira internacional de Turismo de Gramado acontece de 9 a 12 de novembro, em Gramado, no Centro de Feiras do Serra Park. A solenidade de abertura, reconhecida pelo trade como um grande espetáculo que dá as boas-vindas aos participantes, acontece no Palácio dos Festivais, na quinta, dia 9.

Pela manhã dos dias 10 e 11, a programação é repleta de conteúdo no Meeting Festuris, no Pavilhão Plátano. No período da tarde, ocorre a Feira de Negócios com abertura ao meio-dia nos pavilhões Araucária e Hortênsia. O evento encerra, na sexta, às 20 horas, e no sábado, às 19h. Ao longo do dia, muito networking, mentorias e experiências. No domingo, dia 12, não tem programação oficial, é quando ocorre o retorno dos participantes aos seus destinos e, até mesmo, a possibilidade de aproveitarem o destino Gramado e região. Informações www.festurisgramado.com ou nas redes sociais @festurisgramado.