Após desavença familiar, mulher leva facada nas nádegas, em Canela

O início da noite de sexta (03) foi marcada por fato peculiar. Uma mulher foi atacada, nas nádegas, após desavença familiar, no centro de Canela, por volta das 18h40min.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal grave, porém, a reportagem da Folha não obteve maiores informações oficiais , pois, a Polícia Civil está realizando um protesto ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, no qual reivindicam reposições de direito salariais previstos na legislação, e um dos modos de fazer pressão ao Governo é não conceder entrevistas à imprensa.

Mas, nas redes sociais, conhecidos da vítima, que reside em um condomínio de luxo em Canela, divulgaram o fato como tentativa de homicídio. A mulher atacada possui mais de 40 mil seguidores nas redes sociais.

A vítima foi atacada com facada nas nádegas, aparentemente pela irmã. Informações extraoficiais dão conta que elas possuem desavenças antigas. Conhecidos da vítima, também nas redes sociais, informaram que ela passou por cirurgia em um hospital da Região.

Esta matéria está em atualização.