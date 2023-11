Brigada Militar de Nova Petrópolis prende homem por porte ilegal de arma de fogo

Ele ainda estava com um cigarro e uma porção de maconha

Na manhã de sábado (04), por volta das 9h40, a Brigada Militar de Nova Petrópolis estava em barreira policial na Avenida XV de Novembro, área central, quando abordou um Honda Civic com placas de Blumenau/SC, ocupado por um casal.

Ao se aproximarem do carro, os Policiais Militares perceberam um forte odor de maconha, vindo do interior. Em revista, foi localizado no bolso direito da calça do condutor de 38 anos, uma porção de maconha (10 gramas) e um cigarro artesanal da mesma substância.

Em revista veicular, foi localizado embaixo do banco do motorista, uma maleta contendo uma Pistola Taurus, calibre 9mm, carregada com 10 munições, além de um carregador sobressalente com mais 10 munições.

O homem apresentou registro, do Exército Brasileiro, de atirador esportivo/caçador, e o registro da arma de fogo. O condutor informou que mora em Blumenau/SC e estava viajando a Gramado/RS a passeio, na companhia da esposa e que havia esquecido a arma dentro do veículo há poucos dias, após ter ido ao clube de tiro.

O autor foi conduzido a delegacia onde foi determinado o registro da ocorrência, com a apreensão da arma de fogo e das munições, além dos entorpecentes, para posterior investigação.