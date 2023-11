Canela ofereceu diversas atrações no feriado prolongado

O Sonho de Natal de Canela ofereceu uma série de atrações no feriado prolongado de finados. De quinta-feira (2.11) a domingo (5.11), a cidade recebeu milhares de visitantes que puderam aproveitar as atividades gratuitas do evento e dos atrativos turísticos.

Na sexta-feira (3.11), iniciou a Paradinha Noturna com carros alegóricos dos Parques de Canela. Papai Noel comandou o cortejo que iniciou da rua Danton Corrêa da Silva percorrendo as principais vias do centro. Apesar do mau tempo e forte vento visitantes e comunidade prestigiaram a atividade que acontece todas as sextas a partir das 20h.

No sábado (4.11) a Praça João Corrêa recebeu centenas de visitantes na Casa do Papai Noel. As famílias puderam conferir a decoração da Casa e ainda tirar fotos com as ajudantes e o bom velhinho.

A noite no Multipalco, o show “O Som do Vento” contou com a participação especial da cantora Ariane Winckel que adicionou o seu talento como cantora a essa apresentação. Com milongas, chamamés e outros ritmos sulistas interpretados em versões natalinas, o espetáculo foi surpreendente do início ao fim.

A atração volta na programação do Sonho de Natal no dia 25 de novembro.

“Nossa cidade apesar da decoração estar atrasada, mas que deve ir para a rua até dia 7 de novembro, está vivenciando o Natal. A alegria nos olhares, principalmente das crianças, é a melhor demonstração de que o espírito natalino está presente em Canela, oferecendo cultura e diversão para todos”, destacou o secretário de Turismo e Cultura, Gilmar Ferreira.

Apesar do atraso de quase uma hora e meia a caravana coca cola foi aguardada por uma multidão nas ruas Osvaldo Aranha e Felisberto Soares. Eram 22h30 quando os cinco caminhões decorados e com personagem proporcionaram um espetáculo de luzes e cores que encantou pessoas de todas as idades.

A programação completa do evento você encontra no site sonhodenatal.com.br

O Sonho de Natal de Canela é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura/Canela Paixão Natural, com parceria do Mundo a Vapor, Skyglass e Terra Mágica Florybal.

Troca solidária

Para os espetáculos do Multipalco que acontecem aos sábados sempre às 20h30, a organização disponibilizará 300 cadeiras para uma ação solidária: troque um brinquedo novo por um voucher que lhe dará acesso a assistir a atração sentado.

A disponibilidade é limitada a apenas 300 voucher por espetáculo e a troca pode ser realizada diariamente, das 10h às 12h e das 13h às 16h na Casa do Papai Noel, que funciona junto à Central de Atendimento ao Turista localizada na Praça João Correa.

São cinco trocas por CPF.

A organização reforça que para quem não aderir a campanha, a Praça João Corrêa comporta grande público que poderá assistir as atrações gratuitamente.

Próximas atividades

9/11 QUINTA

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

10/11 SEXTA

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

– “Paradinha Noturna de Natal”: percorrendo a Av. Osvaldo Aranha e Rua Felisberto Soares, às 20h – “Descida do Papai Noel e projeção mapeada” com queima de fogos, às 21h. Show com duração de aproximadamente 15 minutos.

11/11 SÁBADO

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

– “Estátuas Humanas – Uma performance do Nascimento de Cristo”: em frente a Catedral de Pedra, às 17h30

– “Celebration”: no Multipalco da Praça João Corrêa, às 20h30

– “Descida do Papai Noel e Projeção Mapeada”: na Catedral de Pedra, às 21h

12/11 DOMINGO

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

– “Paradinha de Natal”: da Catedral de Pedra até a Casa do Papai Noel, na Praça João Corrêa, às 16h

– “Descida do Papai Noel e Projeção Mapeada”: na Catedral de Pedra, às 21h.