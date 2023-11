Domingo foi dia de Orquestra de Teutônia no Parque do Lago

No domingo (5.11), o programa de final de tarde da comunidade foi conferir a “6ª Turnê Orquestra Cidadã”. A apresentação realizada pela da Orquestra de Teutônia ocorreu gratuitamente no Parque do Lago. O espetáculo teve clássicos da música popular brasileira e repertórios internacionais de sucesso, da premiada orquestra.

O maestro Astor Jair Dalferth, regente da Orquestra de Teutônia, agradeceu a presença das famílias da apresentação.

Foto: Rita Souza

Satisfação em receber a atração

Para o Secretário Municipal de Turismo e Cultura, Gilmar Ferreira, agradeceu a oportunidade que a Orquestra de Teutônia trouxe à comunidade canelense e visitantes. “Ficamos muito felizes com esta aproximação da orquestra com Canela. Foi um show de padrão internacional ofertado para nossa comunidade”, ressaltou.

A 6ª Turnê Orquestra Cidadã é um projeto da Orquestra de Teutônia com patrocínio da Girando Sol, Cooperativa Languiru Basso Pancotte, com financiamento do Pró-Cultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e produção da Nova Produções.

O apoio para a apresentação em Canela foi da Secretaria de Turismo e Cultura, por meio do Departamento de Cultura.