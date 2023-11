Em liberdade há cinco dias, homem é preso por furto em estabelecimento comercial, pela Brigada Militar de Gramado

Ele estava em cárcere desde 1° de agosto de 2023, após ser preso em flagrante por furto à residência, em Canela

No começo da tarde de segunda-feira (06), por volta das 13h, a Brigada Militar de Gramado foi informada, via 190, que um indivíduo estaria oferecendo roupas, inclusive com etiquetas, para pessoas na área central.

Os Policiais Militares realizaram buscas e visualizaram o suspeito, próximo a estação rodoviária. O homem, de 33 anos, estava portando oito camisetas e uma calça jeans e admitiu ter efetuado o furto em uma loja de roupas na Avenida Borges de Medeiros, bem próximo de onde foi abordado.

A guarnição foi ao estabelecimento onde um funcionário reconheceu o material, inclusive a camiseta que o suspeito estava vestindo.

O autor, com diversos antecedentes por furtos, foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela. Fazia cinco dias que ele havia saído do sistema prisional, onde estava desde 1° de agosto de 2023, após ser preso em flagrante pela BM por furto em residência em Canela.