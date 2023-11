Escola de Magia em Gramado está sob nova direção

O parque temático Escola de Magia, localizado no bairro Carniel, em Gramado, está com nova direção. O empreendimento, que tem como foco o mundo bruxo, agora é comandado pelo Grupo LZ, de Canela.

O agora ex-proprietário, Anderson Torres, que foi o idealizador de todo o storytelling, criou as aulas de magia e esteve à frente do negócio por dois anos, deve se voltar a sua carreira na área de Psicologia. Entretanto, não deixará o universo das atrações de fora de sua vida.

“Foi uma proposta muito inovadora, pois fazer com que as pessoas se tornem personagens principais do parque não é algo simples. Tecnologias nunca usadas em empreendimentos foram desenvolvidas. E com a nova direção, isso deve ser ampliado”, justifica o empresário, que já trabalhou e auxiliou na fundamentação de ideias de, ao menos, quatro estabelecimentos da Serra Gaúcha.

Anderson se dedicará às consultas na Psicologia e deve realizar consultorias de criação e desenvolvimento de ideias e gestão para projetos na região. “Com toda a bagagem que esse projeto e os outros que foram desenvolvidos, acredito que posso ajudar e criar muitas ideias em Gramado”, afirma.

A Escola de Magia

Anderson Torres e Tatiana Scherer abriram a Escola de Magia em Gramado em fevereiro de 2022, com a inspiração do universo bruxo e em filmes, como Harry Potter e Merlin. Foram três meses de obras e o valor investido, na época, ultrapassou R$ 1 milhão.

O parque trouxe muita inovação, com automatização de processos através de varinhas mágicas, toques e sensores. O roteiro tem duração de aproximadamente uma hora e passa por salas e cenários com aulas. Um feitiço para abrir uma porta, mexer livros nas estantes ou ainda ligar e desligar uma luz. Usar a capa da invisibilidade e ter uma casa para ser integrante faz parte das experiências que os “aprendizes” têm ao visitar o local.

Em setembro, de forma inédita, os diretores realizaram a primeira edição do Setembro Mágico, que tinha troca de alimentos, produtos de higiene e brinquedos por ingressos para o parque. A campanha foi um sucesso e meia tonelada foi arrecadada e destinada à Secretaria de Assistência Social do município.

O empreendimento, desde o começo de outubro, está sob a tutela do Grupo LZ. Informações podem ser obtidas diretamente no Instagram, pelo @escolademagiagramado