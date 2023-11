Eventos e Paradinha de Natal envolvem equipe e frequentadores do Centro Social Padre Franco

O Centro Social Padre Franco promoveu festa de Halloween, no fim da tarde do último dia 31 e está envolvido com os preparativos para a Paradinha do Sonho de Natal

Fantasias criativas, comidinhas, música, doces e travessuras protagonizaram momentos de muita diversão. A equipe da instituição não mediu esforços para agradar o público e proporcionar um evento cheio de alegria e fantasias para os atendidos da instituição. “As risadas ecoaram e os sorrisos brilharam! Nossos pequenos monstros e bruxinhas aproveitaram cada momento mágico na nossa Festa de Halloween, onde a diversão foi assustadoramente incrível. Entre travessuras e gostosuras, eles se deliciaram com uma mesa recheada de guloseimas que até um vampiro iria querer trocar o sangue por um docinho. Esperamos que essas lembranças deliciosas fiquem no coração das nossas crianças e adolescentes por muitas luas cheias” afirma o presidente da instituição Maicon Moura.

No próximo sábado, 11, o Centro Social contará com mais uma edição do Feirão de Móveis, na sede da instituição, das 9h às 16h, sem fechar ao meio dia. Móveis recebidos como doação, em ótimo estado, com preços super acessíveis, com pagamento em dinheiro, pix, cartão de débito e crédito. A intenção é angariar recursos financeiros para manter a alimentação das mais de 200 crianças e adolescentes atendidos pela instituição.

As crianças e adolescentes do Padre Franco serão estrelas no Sonho de Natal, mostrando o trabalho desenvolvido na instituição, com muita seriedade, nas oficinas artísticas. O Centro Social será o responsável pela Paradinha de Natal do evento. A primeira apresentação será no domingo próximo, 12, às 16h, com saída da Igreja Matriz. “Apresentar as Paradinhas de Natal do Sonho de Natal, nos enche de alegria e satisfação. Sabermos que a qualidade artística de nossas crianças e de nossa instituição tomou tamanha proporção ao ponto de sermos protagonistas deste momento tão importante para nossa cidade é realmente muito satisfatório. Nossas crianças, adolescentes e equipe estão super envolvidos e dedicados para entregar momentos encantadores, cheios de alegria e fantasia para os espectadores, comunidade e turistas que passarão por nossa cidade” comemora Maicon Moura. As Paradinhas de Natal ocorrerão aos domingos, sempre às 16h, com saída da Igreja Matriz até a Praça João Correa.