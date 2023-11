Experiências culturais e gastronômicas vão movimentar o Festuris

Espaço Food & Drinks ganha área externa com o melhor das carnes gaúchas e uruguaias

A gastronomia tem conquistado cada vez mais destaque no turismo. Não é para menos que ela tem sido um dos fatores que contribuem na decisão do viajante no momento em que define o destino que deseja conhecer. E, segundo dados do Ministério do Turismo, mais de 95% dos viajantes internacionais que visitam o país avaliam positivamente a culinária dos destinos brasileiros.

Por isso, o segmento tem um espaço relevante dentro do Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado que ocorre de 9 a 12 deste mês. O Food & Drinks Experience é um espaço que tem como objetivo apresentar destinos e roteiros gastronômicos, oferecendo uma experiência sensorial, reunindo sabores e aromas.

Nesta edição histórica do Festuris, serão oferecidas experiências dentro e fora do Pavilhão Araucária. O ambiente criado dentro da feira contará com degustações, venda de produtos únicos e selecionados, aulas-show, conteúdo especializado e muito networking. É um espaço que reunirá chefs talentosos e culinárias autorais, étnicas, regionais, e sustentáveis, confirmando o grande valor que a gastronomia tem hoje no setor de turismo.

Churrasco e parilla unem destinos

Um dos méritos da gastronomia é aproximar destinos, principalmente aqueles que estão ligados por uma mesma iguaria, como a carne. É o caso do Uruguai (país convidado) e Rio Grande do Sul (Estado anfitrião), em que se destacam a parrilla e o churrasco, respectivamente. O valor destas culinárias será apresentado na parte externa do Pavilhão Araucária. Ali, Churrasqueiros da capital gaúcha, Porto Alegre, que ostenta o título de Capital Nacional do Churrasco, apresentarão o preparo da típica culinária gaúcha. Já os parrilleros uruguaios trarão um elemento muito importante da sua Identidade cultural, os cortes especiais de carne. “Será uma experiência gastronômica abraçando as duas culturas em que os participantes poderão degustar o melhor dos assados”, comenta Eduardo Zorzanello, CEO do Festuris.

PROGRAMAÇÃO da ARENA GASTRONÔMICA

Dia 10

13h00 – GASTRONOMIA DE PORTUGAL

A gastronomia portuguesa oferece doces ricos, frutos do mar abundantes, vinhos deliciosos, uma variedade imensa de frutas e legumes, além de carnes de todos os jeitos e para todos os gostos.

14h – COZINHA DE NATUREZA

Chef de cozinha, agricultor e pesquisador, Rodrigo Bellora é natural de Bento Gonçalves e é idealizador do conceito Cozinha de Natureza, como uma forma de pensar e criar a gastronomia.

15h – RESSIGNIFICAÇÃO DA COZINHA

Marcos Livi, Chef gaúcho radicado em SP, apaixonado pelo fogo e através dele tem ressignificado a imagem da cozinha do Sul

16h00 – COZINHA SUSTENTÁVEL

Chef Marcelo Cancino, que atua no sentido de transformar a vida de pessoas e negócios promovendo a gastronomia sustentável e o consumo consciente através de cursos, consultorias e eventos personalizados, beneficiando toda a cadeia produtiva e fortalecendo a economia.

17h – GASTRONOMIA DO URUGUAI

Suculentos churrascos a deliciosas empanadas.

DIA 11

13h00 – GASTRONOMIA DO URUGUAI

15h00 – RESSIGNIFICAÇÃO DA COZINHA

16h00 – CULTURA NORTISTA

Com o chef Artur Báez. Tem 15 anos de experiência, realiza um trabalho totalmente comprometido com a valorização da cultura nortista através da gastronomia.

Melhor Chef de Cozinha 2022 Prêmio Líder; 1° lugar ‘Bora pra cozinha 2023, maior concurso gastronômico da região Norte; e 3º lugar Top Chef Brasil, maior reality de gastronomia do mundo

Sobre o Festuris

O Festuris – Feira internacional de Turismo de Gramado acontece de 9 a 12 de novembro, em Gramado, no Centro de Feiras do Serra Park. A solenidade de abertura, reconhecida pelo trade como um grande espetáculo que dá as boas-vindas aos participantes, acontece no Palácio dos Festivais, na quinta, dia 9.

O evento tem o patrocínio de CVC e Sebrae, conta como anfitriões a cidade de Gramado e o Estado do Rio Grande do Sul. O Uruguai é o país convidado de honra. Assinam oficialmente o evento a Rede Laghetto de Hotéis, a Agência Turistur Turismo, a transportadora terrestre Planalto, a móveis Real Wood Concept, Miroh Chocolates e Vinícola Lídio Carraro. O Pompéia Ecossistema de Saúde assina como assistência médica oficial do evento. Apoio da CNC.

Informações www.festurisgramado.com ou nas redes sociais @festurisgramado.