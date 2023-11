Homem em regime domiciliar é preso por tentativa de homicídio, em Canela

Na manhã de segunda-feira (06), a Brigada Militar de Canela foi acionada para averiguar a entrada de um homem de 29 anos, no hospital de Canela, com ferimento de faca na região do tórax, ocorrida ainda na noite de domingo (05). A vítima, que possui antecedentes por lesão corporal, jogos de azar e ameaça, relatou quem seria o autor, sendo realizado o registro.

Por volta de 12h30, um funcionário do Hospital informou, via 190, que o indivíduo, possivelmente o autor do fato, estaria no hospital para atendimento médico, com um ferimento no lábio superior. Os Policiais Militares foram ao estabelecimento e abordaram o homem, de 43 anos, com extensa ficha criminal por furtos e tráficos de drogas, apenado em situação de prisão domiciliar.

O acusado confirmou que na noite anterior se envolveu em uma briga com a vítima e lhe desferiu uma facada no peito. O autor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao presídio de Canela.