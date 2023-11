Início do Natal Luz traz boas expectativas para Gramado, em relação ao faturamento

O 38º Natal Luz de Gramado já demonstra resultados positivos para a economia regional, particularmente no que diz respeito à demanda por parques e atrações do município. Segundo dados fornecidos pela Planne, startup especializada em soluções de e-commerce e distribuição para mais de 120 empresas locais, nos primeiros dois finais de semana do evento o faturamento médio de parques, museus e restaurantes registrou um crescimento de 3,84% em comparação ao ano anterior.

De acordo com o secretário de Inovação, Ike Koetz, esses números indicam uma temporada promissora à frente. “Nossa pasta é responsável pelo desenvolvimento econômico do município, e, portanto, esses resultados nos enchem de otimismo. Eles sugerem a chegada de uma excelente temporada, com a perspectiva de um aumento significativo no faturamento e na criação de empregos. Mantemos as esperanças elevadas”.

Texto: Ascom/PMG