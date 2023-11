MEDSERRA: Promovendo Saúde e Segurança no Trabalho

Canela e Região contam, desde o final do mês de outubro, com uma nova, mas ao mesmo tempo, experiente empresa especializada na área de medicina e segurança do trabalho, para atendimento às normas regulamentadoras de clientes de diversos segmentos da economia (comércio, indústria metalúrgica, indústria moveleira, construção civil, hospitais, transportes, agronegócio, energia, frigoríficos e serviços).

A MEDSERRA destaca-se no cenário da assessoria em medicina e segurança do trabalho, abrangendo diversos setores econômicos. A empresa, com vasta experiência desde 2005, oferece serviços de excelência em medicina ocupacional, segurança no trabalho e muito mais.

Com atuação na cidade de Feliz e região desde 2013, a SERPLAMED FELIZ amplia seus serviços para a região de Canela e Gramado, com o nome MEDSERRA Medicina e Segurança do Trabalho.

Medicina e Segurança no Trabalho de Qualidade.

A MEDSERRA se destaca na realização de exames médicos ocupacionais, programas de prevenção de doenças, avaliação de riscos e consultoria em segurança do trabalho. Além disso, a empresa fornece soluções personalizadas para atender às necessidades específicas de seus clientes.

Tecnologia e Inovação

A empresa adota tecnologia avançada para uma gestão eficaz, permitindo o acompanhamento em tempo real de dados de saúde e segurança dos colaboradores. Está pronta para atender às exigências do E-Social e oferece suporte em perícias e processos trabalhistas.

Localização Estratégica

Localizada no centro de Canela, a MEDSERRA facilita o acesso a empresas locais e fornece soluções abrangentes para a promoção da saúde e segurança no ambiente de trabalho.

Assistência Técnica Especializada

A equipe da MEDSERRA inclui médicos especialistas em medicina do trabalho e peritos previdenciários, oferecendo assistência técnica em perícias e processos trabalhistas. A MEDSERRA é a escolha certa para empresas que buscam excelência, compromisso e um parceiro confiável na promoção da saúde e segurança no ambiente de trabalho.