Traficante é preso no bairro Avenida Central, em Gramado

Autor havia sido preso em setembro pelo mesmo crime

Na noite de sexta-feira (03), por volta das 20h20, a Brigada Militar, em policiamento na Rua Venerável, Bairro Avenida Central, visualizou e abordou um veículo Argo, branco, com placa de Dois irmãos, parado, com uma pessoa dentro.

Ao aproximar, foi visualizado que o condutor jogou uma lata de balas ao chão, momento que esta abriu e espalhou seis buchas de cocaína (pesando 3,6 gramas). Ao ser abordado, o suspeito foi reconhecido pelos Policiais Militares, pois já havia sido preso por tráfico de drogas, no mês de setembro deste ano, no bairro Várzea Grande. No veículo ainda foi encontrado dinheiro, possivelmente das vendas já realizadas.

O autor, de 22 anos, com antecedentes por furto, receptação, apreensão de objeto , posse e tráfico de entorpecentes, foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela.