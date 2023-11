Bola 8 segue 100% na 1ª Divisão de Canela

Na noite de ontem (06), o Ginásio Carlinhos da Vila foi palco de mais uma emocionante rodada do Campeonato Municipal de Futsal, 1ª Divisão. Três jogos eletrizantes agitaram a competição, com lances incríveis, gols e movimentações na tabela de classificação.

Âncora A 3 x 0 Oito e Meia

O primeiro jogo da noite contou com um embate entre Âncora A e Oito e Meia. A partida foi repleta de expectativas, e o Âncora A saiu vitorioso pelo placar de 3 a 0, com gols de Marcos Vinícius, João Vitor e Luan Maciel. Com essa vitória, o Âncora A subiu para a 3ª colocação, somando agora 15 pontos. Enquanto isso, o Oito e Meia caiu para a 4ª posição, com 12 pontos.

Âncora A Oito e Meia

Bom Jesus 6 x 1 Santa Marta

No segundo confronto da noite, o Bom Jesus enfrentou o Santa Marta e dominou a partida, vencendo por um convincente placar de 6 a 1. Os gols do Bom Jesus foram marcados por Maximiliano, Rafael, Jair (2), Eduardo e Heitor, enquanto Everton descontou para o Santa Marta. Com a vitória, o Bom Jesus subiu para a 6ª posição na tabela, acumulando 6 pontos, enquanto o Santa Marta permanece na vice-lanterna sem pontuar.

Bom Jesus Santa Marta

Bola 8 6 x 0 Monterrey

No terceiro e último jogo da noite, o Bola 8 enfrentou o Monterrey e manteve sua impressionante invencibilidade ao vencer por 6 a 0. Mateus foi o destaque da partida, marcando três gols, e os demais gols foram anotados por Renan, Tatu e João Henrique. O Bola 8 segue líder absoluto da competição com uma campanha impecável.

Bola 8 Monterrey

Confira como ficou a classificação:

Próximos Confrontos

A 10ª rodada promete mais emoções e movimentação na parte de baixo da tabela. O Oito e Meia enfrentará o Corinthians em um confronto de meio de tabela, no qual as duas equipes disputam a 4ª colocação. Em seguida, os lanternas Santa Marta e Monterrey se enfrentarão em busca de seus primeiros pontos na competição, já que ambos lutam contra o rebaixamento. Faltando apenas três rodadas para o encerramento da fase de grupos, a pressão aumenta para essas equipes. Para encerrar a rodada, Guará e Bom Jesus se enfrentam, buscando a recuperação no campeonato e uma melhor posição na tabela.

O Campeonato Municipal de Futsal de Canela continua a surpreender os amantes do esporte local, com jogos emocionantes e reviravoltas na tabela de classificação. Acompanhe as partidas da 10ª rodada para não perder nenhum lance dessa competição eletrizante.