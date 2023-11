Filhotes de Urubu são resgatados pela Patram de Canela

No início da tarde desta segunda-feira (06), Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental Brigada Militar de Canela, em atendimento de solicitação de recolhimento de animal nativo em área urbana, efetuaram a tentativa de recolhimento do que tinham ideia ser ouriço ou gambá. Ao acessarem o compartimento onde o animal estava, foram descobertos dois filhotes de Urubu, em boas condições de saúde.

Os responsáveis pelo prédio foram orientados a manter o acesso aberto (sótão), para que os pais das aves possam alimentá-los. Assim que alcem voo, a janela pode ser trancada.

Possivelmente, a empresa que instalou internet no prédio deixou o acesso aberto e os animais fizeram ninho. Assim como Gambás e Ouriços, os Urubus se adaptam bem às áreas habitadas, sendo passível de criminalização a remoção de seus ninhos ou filhotes.