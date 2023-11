Homem de 66 anos é encontrado morto no centro de Canela

O Corpo de Bombeiros de Canela foi solicitado em uma residência, na Rua João Pessoa, centro de Canela, para averiguar uma ocorrência de mal súbito.

Chegando no local, se depararam com o corpo de Marco Antônio da Rosa, 65 anos, morto dentro de casa. Ele era caseiro da propriedade e já estava sem vida havia algumas horas, pelo estado do cadáver.

Todos os indícios indicam que se trata de morte natural, mas a presença de sangue nas mãos levantou a suspeita da guarnição. Há, ainda, a possibilidade de que o corpo estivesse sendo alvo do ataque de animais, por isso os ferimentos.

A Brigada Militar foi acionada para isolar o local. A Polícia Civil não repassou informações à reportagem pois segue as determinações da ASDEP em não conversar com a imprensa em protesto ao Governo do Estado.

O corpo será encaminhado à necropsia.