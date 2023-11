Homens na Cozinha repassa R$ 68 mil para a Polícia Civil

Valor ultrapassou meta da organização e será usado na aquisição de equipamentos de investigação e melhorias estruturais na DP Canela

Os resultados do jantar Homens na Cozinha 2023, que ocorreu em 27 de outubro, no Espaço Emma Trein Eventos, superaram as expectativas da organização. Com promoção do Lions Clube de Canela e apoio expressivo da comunidade, o evento vai destinar R$ 68 mil para a Delegacia de Polícia Civil de Canela. O presidente da Lions, Egídio Boelter, realizou a entrega da doação para o delegado Vladimir Medeiros e para o presidente do Mocovi Canela, Antonio Saldanha Nunes, que será responsável pelo repasse legal dos recursos para a Polícia Civil. O ato de entrega simbólico foi realizado nesta terça-feira (7), no Grande Hotel Canela. Além de membros do Lions, o café da manhã reuniu membros da comissão voluntária e imprensa.

Conforme o presidente do Lions, Egidio Boelter, a meta inicial era arrecadar R$ 60 mil com a venda de 400 ingressos ao custo de R$ 150. No entanto, a contribuição de apoiadores e o percentual na venda de bebidas possibilitaram a ampliação da receita. “O sucesso é resultado do apoio massivo da comunidade. Para 2024, faremos o evento novamente com arrecadação para a segurança pública. Um bom destino precisa ser seguro”, destaca.

O delegado Vladimir Medeiros observa que os recursos serão usados para aquisição de equipamentos de investigação, além de manutenções e outras despesas emergenciais. “O recurso nos dá tranquilidade para trabalhar. No entanto, o mais importante não é o valor. O envolvimento que pude presenciar na realização do evento nos dá força para seguir nosso trabalho”, afirma Medeiros.

Em sua primeira edição, o Homens na Cozinha teve como cozinheiros voluntários: Paulo André da Rosa, Lucas Dias, Alexandre Cunha, Maurício Rodrigues, Lucas Vougan, Felipe Oliveira, Vilmar Boniatti, Maurício Boniatti, Ricardo Morassutti, Carlos Gallas, Márcio Luciano Wilbert, o Pipoca, Valquir Lopes, o Boca, Germano Lopes, Vanderlei Lopes, Paulo Rochenback, Roberto Fadanelli, Roberto Barros, o Cabeça, Gilberto Noel, Juliano Dinnebier, Fábio Hanel dos Santos, Fabiano Tegner, Márcio Diehl Forti, o Cabelinho, e Jota Oliveira.

O evento foi uma realização do Lions Clube de Canela e contou com uma comissão voluntária na organização: o casal Egídio e Maria Boelter, do Lions, Josiano Schmitt, Vladimir Medeiros, Rita Leidens e Patricia Zanotelli. O Homens na Cozinha teve patrocínio da Brocker Turismo, Condomínio Laje de Pedra, Clínica Salutare, Solucione Inteligência Imobiliária e Vougan Incorporadora e Construtora.