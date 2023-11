Prefeitura de Canela deve oficializar o cancelamento da Chegada do Papai Noel na tarde de hoje

Padre diz que é o maior interessado que os espetáculos aconteçam

A Prefeitura de Canela, através da Secretaria de Turismo e Cultura, deve oficializar o cancelamento do espetáculo Chegada do Papai Noel, integrante da programação do Sonho de Natal deste ano, durante a tarde de hoje (07), através de uma nota oficial.

A nota oficial já está redigida, porém, não se tem conhecimento de seu inteiro teor. Não se sabe, também, se o comunicado irá esclarecer qual o problema enfrentado que levou ao cancelamento da descida do bom velhinho.

Ainda, não há um horário estabelecido para a divulgação do comunicado oficial. Mas o certo é que a Chegada do Papai Noel, na forma pretendida pela Secretaria de Turismo até o momento, não acontecerá em 2023.

Este colunista ligou para o Padre José Monteiro, pároco da Paroquia Nossa Senhora de Lourdes. Direto, perguntei a ele se havia uma posição da Igreja para que não acontecessem os espetáculos do Sonho de Natal.

“Meu filho, escreva em letras garrafais, eu e a Mitra somos os maiores interessados de que estes espetáculos aconteçam. Estamos diante de um monumento que interessa religiosamente, culturalmente e turisticamente ao mundo e entendemos ser de maior relevância a realização”, me disse o Padre.

Ainda, Monteiro esclareceu que a única exigência feita pela Mitra é de que o acordo entre Poder Público e Igreja fosse de total transparência e com toda a lisura, seguindo os preceitos jurídicos, para evitar problemas como os acontecidos anteriormente, que fizeram parte das denúncias da Operação Cáritas.

“Recebo com muita tristeza a notícia do cancelamento dos espetáculos. Pena que a Igreja não tem recursos financeiros nem humanos para ser ela a realizadora da programação de Natal”, finalizou o pároco José Monteiro, dizendo ainda que a Prefeitura possuía uma minuta do contrato já revisado pelo jurídico da Mitra e que aguardava há mais de 20 dias uma posição da Prefeitura de Canela.