Estação Campos de Canella apresenta Sombra del Ayer e Projeto Eletrosax na programação cultural do final de semana  

No próximo sábado, dia 11 de novembro, a Estação Campos de Canella (www.estacaocanella.com.br), a “Rua Coberta de Canela”, recebe em seu palco Sombra del Ayer, a partir das 18h, pelo Projeto Estação Cultural em Canela.

Durante o show, o grupo formado por Bruno Rauber, Aldacir Júnior, Renan Pedroso e Emílio Fogaça exaltará a cultura musical do pampa Sul-Americano a partir de antigas composições castelhanas.

Em uma legítima campereada pelos sons nos pagos uruguaios e argentinos, Sombra del Ayer apresentará um repertório com tangos, valsas, milongas, chamamés, zambas e chacareiras. “Vamos brindando os dias de hoje com retrechos do passado”, destacam os músicos.

Pela programação fixa, os visitantes poderão conferir o espetáculo circense “Kaiu da Kombi”, da companhia “Ponto de Cultura Kombinação”. A partir de intervenções cenográficas e performáticas, a trupe abordará situações do cotidiano e trazer reflexões sobre conceitos, valores e sonhos, propondo aos espectadores o resgate da força interior para seguir em frente e a construção de uma sociedade mais sensível, humana, ética, com compaixão e empática.

No domingo, dia 12 de novembro, a partir das 17h, será a vez do Projeto Eletrosax subir ao palco. Formado pelo DJ Rodrigo Salvador, o saxofonista Ismael Morais e o violinista Vini Cavion, o grupo tem o objetivo de transformar a música em uma forma de arte, emocionando e impactando as pessoas de maneira única. “Nossa execução musical tem a proposta de alcançar corações, arrepiar os corpos e ser capaz de arrancar lágrimas do público”, afirmam os artistas.

O show interativo tem open format, no qual são apresentados os maiores sucessos da música brasileira, eletrônica, reggaeton, sertanejo e funk. Um dos pontos altos é a envolvente atração de tambores de LED e purpurina. Iluminados, os instrumentos respondem aos toques com cores vibrantes, enquanto pontos brilhantes causam um efeito encantador, divertindo quem assiste.

Destaque também para a fusão entre música e tecnologia através do saxofone e violino de LEDs. “Conforme tocamos as músicas, as notas se transformam em cores e movimentos, levando o público em uma jornada emocionante”, contam.

Ainda no domingo, acontece a apresentação da Trupe de 5. Com intervenções circenses e performances incríveis, a trupe vai apresentar habilidades acrobáticas, malabarismo e palhaçaria.

O “Projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o Ano Todo” tem o objetivo de propagar a cultura para todos a partir de eventos semanais gratuitos, criando um polo de intercâmbio e difusão cultural no Sul do Brasil. É apresentado pela Novalternativa Incorporadora, com financiamento do Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. O agente cultural é S&S Produtora.

A Rua Coberta de Canela fica no Largo Benito Urbani nº 77, bairro Centro. O local é famoso por ser um complexo turístico no coração da cidade e reunir o melhor da Gastronomia, Comércio, Cultura e Entretenimento.

Serviço:

Estação Cultural em Canela – Cultura o Ano Todo

Sábado, 11 de novembro:

Show: Sombra del Ayer

Horário: 18h

Espetáculo circense: Kaiu da Kombi

Horário: 18h

Domingo, 12 de novembro:

Show: Projeto Eletrosax

Horário: 17h

Espetáculo circense: Trupe de 5

Horário: 17h

Os shows terão entrada franca.