Natal de Nova Petrópolis ganha ainda mais magia com nova Vila do Noel e atração para toda família

O espaço conquista corações de crianças e adultos na Magia do Natal

Este ano a Magia do Natal, evento natalino de Nova Petrópolis que iniciou em outubro e segue até 7 de janeiro, conta com uma grande novidade: uma Vila do Noel! O local recebeu uma decoração lúdica e charmosa para deixar a visita à cidade mais germânica da serra gaúcha ainda mais encantadora. Ela fica na Rua Coberta, junto à Praça das Flores, e tem atrações para toda a família.

É nesse espaço que fica a casa do Papai Noel. Lá é possível encontrá-lo nos sábados e domingos das 16h às 19h, sentado em uma linda poltrona, junto à lareira, para aquela conversa tão especial. Nessas horas, os pequenos se enchem de coragem e falam baixinho no ouvido do bom velhinho o que querem ganhar neste Natal. Logo depois da conversa, uma bela foto registra o momento. Só nesta hora, a visita já estaria completa. Mas tem muito mais!

Além da “Casa do Papai Noel”, é na Vila do Noel que acontecem oficinas gratuitas para a criançada aprender a fazer enfeites natalinos, caixas de presentes, bolachas de natal ou até mesmo a tradicional cartinha para o Papai Noel, que pode ser entregue na hora ou colocada numa caixa de correio cenográfica no mesmo local. Os encontros são sempre nos sábados e domingos, às 16h30, com temáticas variadas e acompanhamento de uma monitora.

Outro ponto que chama atenção na Rua Coberta é a Feira de Natal, que comercializa diferentes enfeites natalinos para decorar a casa neste final de ano e uma ampla variedade de presentes charmosos e artesanais para presentear quem se ama. São sete expositores instalados em casinhas especialmente decoradas para o evento, que ficam abertas de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e nos sábados e domingos, das 9h às 20h.

Programação cultural: atrações de sexta a domingo

Próximo à Vila do Noel, o palco principal do evento traz, aos finais de semana, espetáculos de dança, música e teatro para animar adultos e crianças. Na sexta-feira, 10, a partir das 19h30, quem se apresenta é a Orquestra Jovem Municipal de Nova Petrópolis. Já no sábado (11/11), a programação abre às 16h com a apresentação do grupo de danças Schützenhaus Tanzgrtuppe, de Nova Petrópolis. Destaque para o Show das Noelas, às 17h30, uma linda apresentação com músicas clássicas natalinas, interpretadas com belíssimas coreografias. Às 20h, haverá recital de Natal como Grupo Presença de Palco.

E no domingo, a programação começa a partir das 16h, com apresentação do grupo de Danças Folclóricas alemãs Bohmerland, seguido pelo Coral Masculino Tiro ao Alvo. Para encerrar, haverá um Duo acústico com Ezra e Daltro.

Para quem deseja comer no local, próximo ao Labirinto Verde há 10 pontos gastronômicos, com venda de lanches, pipocas gourmets, hambúrgueres, churros, bebidas e chopp gelado.

Toda beleza e encanto da época mais mágica do ano te espera em Nova Petrópolis até o dia 7 de janeiro de 2024. A Magia do Natal é uma realização daPrefeitura Municipal e da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis e tem o patrocínio de Sicredi Pioneira e Sicoob. Confira a programação completa nas redes sociais @magiadonatalnp ou no site oficial: www.acinp.com.br/magiadonatalnp.