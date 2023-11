Natal Luz: alimentos arrecadados no Natal Solidário são entregues a entidades beneficentes

O Gabinete da Primeira-Dama de Gramado, na Serra Gaúcha, entregou nesta segunda-feira, dia 06, alimentos arrecadados no Natal Solidário, ação promovida pela Autarquia Municipal de Turismo e Cultura – Gramadotur em parceria com o Gabinete da Primeira-Dama e Secretaria de Cidadania e Assistência Social. Ao todo foram arrecadadas 10 toneladas de alimentos não-perecíveis distribuídos para onze entidades beneficentes.

A entrega, que ocorreu na presença de representantes das instituições beneficiadas cadastradas pelo Gabinete da Primeira Dama, foi acompanhada pela presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk, do prefeito, Nestor Tissot e da primeira-dama, Jandira Tissot e da Diretora do Gabinete, Viviana Cardoso. Receberam as doações, a Comunidade Terapêutica Vale a Pena Viver, Lar Maria de Nazaré, Instituto Santíssima Trindade, Desafio Jovem, Cáritas Gramado, Grupo Vicentinos da Várzea Grande, Centro de Reabilitação Emanuel Região das Hortênsias, Igreja Adventista, Liga Feminina, Damas de Caridade e o Hospital Arcanjo São Miguel.

Durante a entrega, o prefeito de Gramado agradeceu as entidades pelo trabalho realizado e a comunidade por realizar as doações. “É muito gratificante ser prefeito de uma cidade onde existe a solidariedade, a preocupação e o amor com o próximo. Esses alimentos certamente serão muito importantes para que as entidades continuem realizando o belíssimo trabalho junto com aquelas famílias assistidas e nas comunidades em que estão inseridas”, disse Nestor.

Já a presidente da Gramadotur, Rosa Helena falou da importância do Natal Solidário promovido pelo Natal Luz. “É a maneira que encontramos para proporcionar que os gramadenses possam assistir os espetáculos do Natal Luz, antes mesmo da abertura oficial, e ainda, ajudar aquelas famílias e entidades que tanto necessitam de apoio. Os alimentos arrecadados serão muito bem utilizados trazendo conforto e carinho nesse período tão importante do ano, as festividades de Natal”, agradeceu.

