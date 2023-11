Paradinha de Natal estreia neste final de semana

A Secretaria de Turismo e Cultura se manifestou publicamente na manhã de hoje (8.11) sobre o cancelamento do espetáculo da “Descida do Papai Noel”. A nota diz que “decisões administrativas alheias à vontade da Administração geraram instabilidades processuais que impossibilitaram a contratação da atração que deveria iniciar no dia 10 de novembro”. O secretário da pasta, Gilmar Ferreira destacou que “continuamos trabalhando para que o evento ocorra em uma data próxima” não esgotando as possibilidades da realização da ação tão esperada pela comunidade e visitantes e que é marca do evento nos últimos anos.

O evento segue com sua programação onde na sexta-feira (10.11), acontece a “Paradinha Noturna de Natal” percorrendo a Av. Osvaldo Aranha e Rua Felisberto Soares, às 20h.

No sábado (11.11), às 17h30 em frente a Catedral de Pedras, “Estátuas Humanas – Uma performance do Nascimento de Cristo”, atividade que tem chamado a atenção dos turistas pela mensagem e performance dos artistas em cena.

À noite, a partir das 20h30, na Praça João Corrêa, o espetáculo musical “Celebration” com direção de Luiz Alves. Com um repertório requintado de belas canções de Natal e uma performance de alta qualidade, ele promete ser uma atração emocionante para o público.

A presença de quatro vozes principais no elenco sugere uma harmonia vocal rica e variada, que pode criar arranjos impressionantes das músicas natalinas. Além disso, a adição de bailarinos que ambientam as cenas de forma elegante e realizam números aéreos traz um elemento visual cativante para o espetáculo. Isso não apenas complementa a música, mas também cria um espetáculo visualmente deslumbrante para o público.

O cenário virtual e os elementos cênicos tematizados são uma ótima maneira de transportar o público para o clima festivo do Natal e criar uma atmosfera mágica. Esses elementos ajudam a contar uma história visualmente envolvente que se integra perfeitamente com a música e a performance ao vivo.

O espetáculo combina música, dança e cenografia de forma elegante, proporcionando uma experiência inesquecível.

Já no domingo às 16h com saída da Catedral de Pedra até a Praça João Corrêa acontece a estreia da “Paradinha de Natal”, onde personagens, utilizando diversas técnicas, figurinos, maquiagem e caracterização especial se unem ao Papai Noel. Uma grande festa animada por uma bandinha de sopros onde em certo momento se confunde quem é espectador ou quem é artista. Toda a apresentação conta com participação dos alunos do Centro Social Padre Franco.

A programação completa do evento você encontra no site sonhodenatal.com.br

O Sonho de Natal de Canela é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura/Canela Paixão Natural, com parceria do Mundo a Vapor, Skyglass e Terra Mágica Florybal.

Programação do final de semana

9/11 QUINTA

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

10/11 SEXTA

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

– “Paradinha Noturna de Natal”: percorrendo a Av. Osvaldo Aranha e Rua Felisberto Soares, às 20h

11/11 SÁBADO

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

– “Estátuas Humanas – Uma performance do Nascimento de Cristo”: em frente a Catedral de Pedra, às 17h30

– “Celebration”: no Multipalco da Praça João Corrêa, às 20h30

12/11 DOMINGO

– “Casa do Papai Noel”: na Praça João Corrêa, das 14h às 21h

– “Paradinha de Natal”: da Catedral de Pedra até a Casa do Papai Noel, na Praça João Corrêa, às 16h