“Prefa no seu Bairro” acontece sábado no São Lucas e Loteamento Irma

Festival de Bandas das Escolas Municipais marcará a atividade

No sábado (11.11), o projeto “Prefa no Seu Bairro” irá contemplar a população do bairro São Lucas e Loteamento Irma. O projeto, que já passou pelos bairros Santa Marta, Dante, Sesi e Chacrão, tem tido bastante adesão dos canelenses, ocorre no horário de 8h30 às 11 horas, disponibilizando diversos serviços à comunidade.

A ação itinerante, que ocorre uma vez ao mês em bairros distintos, oferta serviços relacionados a todas as secretarias, tendo como objetivo principal acolher e atender as demandas da comunidade local.

As atividades iniciam às 8h30 com caminhada saindo do Loteamento Irma; 9h20, chegada no Centro Esportivo do Grande Canelinha; 9h30, início do Festival de Bandas das Escolas Municipais, um evento que vai atender o pedido dos alunos que passam o ano envolvidos com a música e ensaio nas instituições.

Participam das atividades as Bandas Municipais: Severino Travi, Ernesto Dornelles, Barão do Rio Branco, Dante Bertoluci, Bertholdo Oppitz, Rodolfo Schlieper, escolas do interior (Machado Assis, Balduíno Boelter, Santos Dumont, Zeferino José Lopes), Santa Terezinha, João Alfredo Corrêa Pinto e Cônego João Marchesi.

No Centro Esportivo do bairro Canelinha as secretarias atenderão a população. A saúde estará com a Unidade Móvel com a disponibilidade para testes rápidos; Meio Ambiente, com a distribuição de muda de árvores e recolhimento de lixo eletrônico; Fazenda, dúvidas sobre IPTU, processos, parcelamentos, cadastro e contribuição de melhoria; Assistência, realizará atendimentos e divulgação do novo endereço do CRAS Canelinha e Trânsito com ações de conscientização.

Em caso de chuva o Festival de Bandas será cancelado e o “Prefa no Seu Bairro” adiado para outra data a confirmar.