Quem você é? Parece ser uma pergunta simples que requer uma resposta simples. Mas, na realidade, não é. Por exemplo, se você fizer essa pergunta a uma pessoa desconhecida, ela pode responder seu nome. Você pode, então, alegar que não foi a respeito do nome que você perguntou. Se ela, por exemplo, disser: “sou professor”, você pode contestar a sua resposta, dizendo que isso é o que ela faz e não quem ela é. A pessoa pode também dizer: “sou brasileiro” e você outra vez contestar, alegando que essa resposta indica o lugar onde ela nasceu. Essas respostas não respondem à pergunta “Quem você é?”.

Em 2Coríntios 5:16, está escrito: “… a ninguém conhecemos segundo a carne…”, no entanto, a nossa tendência sempre é identificarmos uns aos outros, principalmente, por nossa aparência física como alto, baixo, loiro e moreno. Ainda identificamos uns aos outros pela nossa profissão e até mesmo pela religião que escolhemos seguir. Mas, quem você é, é determinado pelo que você faz ou o que você faz é determinado por quem você é?

Com toda a certeza, se quisermos desvendar a nossa identidade, o ponto de partida para averiguarmos sobre nossa origem, é por meio da Palavra de Deus. Na Bíblia, está revelado que Deus criou você. Então, ninguém melhor do que Ele para desvendar quem somos, a razão pela qual existimos, o nosso encargo aqui e a nossa destinação. Somente Ele tem essas respostas.

A obscuridade sobre esse tema tem feito muitas pessoas sofrerem, ficarem deprimidas e com a vida completamente sem sentido e sem objetivo. Como é estressante viver sem saber o porquê. Como é angustiante chegar ao fim da vida natural sem saber o nosso destino.

Olhe para sua vida, você está satisfeito e feliz? Você está esperançoso, vivendo com prazer os seus dias e lutando com motivação ou você odeia o amanhecer, odeia o seu trabalho, não gosta de estar em sua casa e parece que não há lugar neste mundo que o satisfaça? Se você está vivendo e sentindo-se assim, certamente, apesar de você exibir uma falsa alegria, parecendo que “está tudo bem”, há uma realidade triste e angustiante no seu interior. Quando estamos perdidos e sem identidade, somos dependentes do mundo e não de Deus. Todo ser humano tem um anseio incontrolável de saber quem ele é. Mas, somente Jesus Cristo pode satisfazer esse anseio, somente Ele pode lhe dar as respostas. Não há outra porta para procurar. As respostas estão no Seu manual.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Faça essa Oração

“Oração Assumindo uma posição de invencibilidade”

Misericordioso Pai Celestial, escolho ver a mim mesmo como Tu me vês na pessoa do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Escolho ver-me como alguém invencivelmente forte e capaz de realizar tudo o que está em Teu plano para mim. Rejeito as acusações de satanás de que sou irremediavelmente fraco e derrotado. Aceito a minha grande dificuldade atual como um chamado para renovar a visão da vitória do meu Senhor.

Ajuda-me a concentrar a minha atenção na majestade, no poder e na soberana grandeza do meu Pai Celestial, que de modo algum pode falhar. Ajuda-me a ver que em minha união com Cristo sou mais que vencedor, que o fardo das minhas provações se torne uma manifestação do fardo do Senhor. Que esse fardo se manifeste em lágrimas de preocupações, horas de jejuns e oração. Escolho não me esquivar do fardo que Tu desejas que eu carregue. Reconheço Senhor, que é principalmente o meu próprio pecado e as minhas falhas que trouxeram essa intensa provação. Arrependo-me profundamente dos meus pecados de ………. (cite cada um dos erros que você percebe que comete). Limpa-me no sangue do meu Salvador.

Tomo de volta de satanás todo o terreno que lhe conferi com meus pecados e transgressões, com a autoridade da cruz, reivindico todo esse terreno para o Senhor Jesus Cristo. Precioso Senhor Jesus Cristo, Tu me prometeste jamais me deixar ou me abandonar. Sei que isso é verdade e ousadamente afirmo: “o Senhor é o meu auxílio, não temerei”. Firmado na fé, resisto ao diabo e ao seu reino. Ordeno que satanás e seus demônios me deixem e dirijam-se para onde o Senhor Jesus Cristo os enviar.

Pai Celeste, aceito e escolho desfrutar de tudo o que está escrito no pergaminho da Tua vontade para mim. Obrigado porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Farei a Tua vontade, aceitando a minha responsabilidade de ser forte, farei com a Tua força aquilo que sei ser a Tua vontade.

Obrigado, Amado Pai Celeste porque mediante o Senhor Jesus Cristo ouviste a minha oração e me farás andar como alguém tão forte no Senhor, que mesmo as estratégias mais poderosas de satanás já estarão derrotadas. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo e para Tua glória.

Amém.