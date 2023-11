“Quero ouvir você falar”: A Psicologia e a Fonoaudiologia na APAE Canela

A Psicologia na APAE

O serviço de psicologia da APAE de Canela, tem como objetivo a promoção da pessoa com deficiência, desenvolvendo suas capacidades nos aspectos comportamentais, emocionais, cognitivos, sociais e culturais, respeitando sua individualidade e favorecendo sua inclusão junto ao meio no qual está inserido

Através da fala e do brincar, desenvolvem habilidades de resolução dos problemas. Nos atendimentos, utilizamos jogos, brinquedos, desenhos, entre outras ferramentas, de acordo com o interesse de cada paciente, ou do grupo.

Os atendimentos psicológicos acontecem em sessões individuais e em pequenos grupos, com o objetivo de auxiliar as crianças, adolescentes e jovens/adultos, nas suas questões emocionais e comportamentais, bem como suporte as famílias e escola. São realizados em média 276 atendimentos mensais

Psicóloga Veranice Borges em atendimento a Yuri , Paulo, Caio e Nycollas Psicóloga Veranice Borges em atendimento a Kimberly, Bella e Maria Clara

A Fonoaudiologia na Apae de Canela

A terapia fonoaudiológica busca a melhora, habilitação e reabilitação dos aspectos relacionados a linguagem oral e escrita, transtornos de aprendizagem, e disfunções relacionadas à deglutição, respiração, sucção e mastigação. A fonoaudiologia realiza atendimentos semanais individuais ou em dupla. São realizados em média 170 atendimentos mensais. O objetivo é melhorar os padrões comunicativos, através de exercícios direcionados a motricidade orofacial, linguagem, fonologia e cognição, adequando-se as limitações de cada paciente. O resultado está diretamente voltado à melhora da qualidade de vida, uma vez que as crianças evoluem sua comunicação, falam melhor, comunicam-se de forma mais eficaz. O principal é enaltecer e trabalhar as potencialidades, respeitando sempre a individualidade de cada criança.

Fonoaudióloga Priscilla e o pequeno Pedro A pequena Nathália no atendimento com a Fga Priscilla Toledo

EM BUSCA DE NOVOS PROFISSIONAIS

Neste momento a Fonoaudiologia da APAE encontra-se com lista de espera devido a crescente demanda, a instituição está selecionando mais um profissional Fonoaudiólogo para que possa atender essa importante clientela. Sabemos da necessidade destes atendimentos e estamos em busca da ampliação do setor, ressalta Priscilla Toledo, Fonoaudióloga e Coordenadora da Equipe Técnica da APAE.