The Light of Christmas estreia segunda no 38º Natal Luz de Gramado

O novo espetáculo da 38ª edição do Natal Luz de Gramado, The Light of Christmas, estreia na próxima segunda-feira, dia 13, às 20h, no pavilhão 3, do Expogramado, mesmo local onde acontece a “Fantástica Fábrica de Natal”. Dirigido por Allan John Lino, fundador da Orquestra Sinfônica e da Orquestra Jovem de Gramado, e diretor artístico do Gramado in Concert, o concerto show terá duração de 60 minutos.

A nova atração terá participação especial de grandes solistas de renome nacional e internacional, com coral, bailarinos e banda. Serão apenas cinco apresentações, nos dias 13 e 27 de novembro, 18 e 25 de dezembro, e 1º de janeiro de 2024. Os ingressos variam entre R$ 160 setor prata, R$ 200 setor ouro, R$ 400 lounge, e podem ser adquiridos através do site ingressooficialgramado.com.br.

Segundo o diretor, Allan John Lino, o The Light of Christmas será um show com as mais belas trilhas sonoras, em um espetáculo envolvente que, aquecerá os corações, trazendo uma mensagem de renovação e esperança em um momento imperdível e muito especial. “Todo o repertório está lindo e foi escolhido a dedo. Fizemos arranjos especiais para esse concerto show que é uma novidade para o Natal Luz de Gramado. Durante vários momentos a Orquestra Sinfônica vai interagir com o público proporcionando uma cronologia sentimental e envolvente”, disse.

A Orquestra Sinfônica de Gramado será regida pelo maestro Júlio César Wagner com participação da Orquestra Jovem e de artistas locais e regionais. Uma das propostas da Orquestra atualmente é dar a oportunidade àquelas pessoas que possuem interesse em aprender a tocar e a descoberta de novos talentos. “Há uma mudança de paradigma musical e o The Light of Christmas vem justamente com essa proposta de realizar algo que as pessoas se sintam bem e tenham uma empatia em ouvir”, destacou Allan.

O 38º Natal Luz de Gramado acontece de 26 de outubro de 2023 até 21 de janeiro de 2024 e é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco. Patrocínio de Nacional Gás, Residence Club Hard Rock Hotel Gramado e Stemac Grupos Geradores. O copatrocínio é da Coca-Cola e Havan. A hospedagem oficial é da rede Laghetto Hotéis e o Chocolate Oficial do Natal Luz é a Prawer Chocolates.

O evento tem o apoio da Hasam, Kia Brasil, RBT Internet, Vinícola Miolo, Corsan e Aegea: Juntas. Nossa natureza movimenta o Rio Grande, e a venda de entradas é pela Ingresso Oficial Gramado. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.