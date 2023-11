EU VEJO VOCÊ

Sobre seus sentimentos e emoções, você já olhou para eles com atenção, com presença para identificar e saber como lidar com eles?

Muito se fala em autoconhecimento e apesar do nome é um exercício bem simples, porém não tão fácil de trabalhar conosco. A importância de se observar e entender porque reagimos de determinada forma a alguns acontecimentos, porque determinadas pessoas nos causam algumas reações e até mesmo desconforto?

Essas descobertas só serão possíveis no momento que decidir te olhar, virar as lentes para dentro e através delas se conhecer. É tão fácil julgar, observar e resolver os desafios dos outros e os nossos, muitas vezes não conseguimos.

Hoje temos a oportunidade de estender estas descobertas as nossas crianças, de forma lúdica e didática, que consigam se olhar e observar seus comportamentos, sozinhas ou com a nossa ajuda.

Consigam se regular diante de situações e desafios, muitas vezes grandes para sua idade. E isso só é possível quando disponibilizamos ferramentas de auto ajuda e explicamos para que serve e como encaixar nos acontecimentos do dia a dia.

Um projeto que surgiu para orientar e direcionar as crianças de 5 a 10 anos, a Oficina Criativa, onde o objetivo é que cada criança conheça e desenvolva sua capacidade de lidar com as emoções primárias: medo / raiva / tristeza e alegria.

Olhando para nossos pequenos vamos contribuir e muito com o desenvolvimento saudável de seres humanos que vão compartilhar aquilo que aprenderam de forma saudável. Criança é pura, não tem maldade, é sincera, é honesta e assim na sua simplicidade espalha para seus amigos aquilo que fez sentido.

Eu e você precisamos nutrir e cuidar dessas sementes, para que se tornem pessoas capaz de compartilhar mais vida, mais alegria, mais amor, mais empatia, mais olhar para o outro e assim cuidar de si e do coletivo.

Ambiência e convivência são influências marcantes na nossa caminhada e quando podemos oferecer um ambiente de compreensão, escuta e presença, não há criança que não siga este mesmo direcionamento.

Muitas famílias me procuram em consultório para contribuir com as dificuldades dos seus filhos e isso mostra que estão dispostos a olhar e melhorar seu desenvolvimento.

Só vamos ter crianças saudáveis, quando eu cuidar de mim e das minhas dores e assim contribuir para que se desenvolvam de forma saudável. Elas não precisam repetir minhas histórias e nem mesmo tentar me cuidar, me salvar.

Este papel é do adulto e responsável. Este livro com páginas em branco tem a oportunidade de ter uma história linda, cheia de descobertas e aventuras, onde esta criança é a criadora da sua realidade, de forma leve e olhando para a sua vida.

A Oficina Criativa acontece de forma presencial, no meu Espaço, no centro de Canela RS, para crianças de 5 a 10 anos. Visite minhas redes sociais e tenha a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento saudável de sua criança. E não esqueça: “EU VEJO VOCÊ.”