Parador Hampel promove Festa das Lanternas no sábado

Terceira edição da tradicional festa alemã Laternelaufen terá cortejo de lanternas na mata, gastronomia e música no centenário hotel serrano

Uma tradição alemã será celebrada sábado (11), no Hotel Parador Hampel, em São Francisco de Paula. A data marca o Dia de São Martinho, festejado anualmente em países europeus. Na Serra Gaúcha, onde há forte presença da imigração, esta será a terceira edição no Hotel. A festa é regada à música, comida, luzes e o cortejo das lanternas. As vagas são limitadas e para participar é preciso fazer reservas pelo whatsapp (54) 99692-9717.

Como no velho mundo, as famílias decoram as lanternas e iluminam o caminho em meio à floresta de Mata Atlântica, repleta de araucárias e xaxins centenários, até ao lago da propriedade. É lá que ocorrerá a grande celebração, com a gastronomia alemã do chef Marcos Livi ao som da banda Auto Cine, que mistura instrumental do soul, funk e jazz, com tempero bem brasileiro.

Nas estações, delícias como burgers, sanduíches especiais e empratados com salsichas típicas – além de chopp e bebidas não alcóolicas. A festa familiar a céu aberto, inspirada na tradição alemã, traz uma mensagem de benevolência e amor ao próximo. A atividade ocorrerá independente do tempo. Se a previsão for de chuva, os participantes devem trazer capas de chuva e galochas.

MENU GASTRONÔMICO – Por chef Marcos Livi

Boas-vindas: Pretzel; Croqueta de Linguiça Blumenau; Queijo de porco crocante; Panqueca de batata com gravad lax.

Estações: Hambúrguer; Hot dog; Schnitzel; Batatas assadas; ervas; Speteezel ao pesto; Sanduíche de javali; Wurts; Salsinha Bock grelhada; Salsicha weiss; Purê de maçã; Chucrute.

Sobremesas: Bolo gelado; Torta de ruibarbo; Sonho; Pavlova; Strudel

Bebidas: Água; Refri; Suco; Chopp Brullaffe

Serviço:

O que: Festa das Lanternas | Laternelaufen

Onde: Parador Hampel

Quando: Dia 11 de novembro, das 18h às 23h

Ingressos: R$ 165 (inteiro). Crianças até 6 anos são isentas.

Onde fica: Rua Boca da Serra, 455, Remanso Indianópolis, São Francisco de PaulaReservas: (54) 99692-9717 ou pelo e-mail reservas@paradorhampel.com