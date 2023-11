Semana agitada no mundo esportivo de Canela

Canela viveu uma semana intensa no cenário esportivo, com destaque para o início emocionante do campeonato sênior, a decisão acirrada do Campeonato Municipal de Futsal Master e os jogos eletrizantes do Campeonato Municipal de Futsal Feminino.

A bola começou a rolar no campeonato sênior, e o time Amigos não economizou nos gols ao golear o DEJ-Iacks Contabilidade por impressionantes 9 x 0. Cristiano e Márcio brilharam, marcando dois gols cada, enquanto Daniel, Balu, Paulo, Darlei e Cláudio completaram o placar. O Amigos já se coloca como um forte favorito nessa competição. A ação continuará na sexta-feira (10), com a segunda partida da primeira rodada entre CAEDI F.C. e AFCEEE. Os amantes do futebol de Canela aguardam ansiosos por mais emoções e lances incríveis.

A sexta-feira também reserva um capítulo emocionante no Campeonato Municipal de Futsal Master, com a partida decisiva entre Abelhudos e Rio Branco. Abelhudos entra em campo com a vantagem, prometendo uma final eletrizante e cheia de reviravoltas.

Abelhudos Rio Branco

A quarta-feira (08) foi marcada pela segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal Feminino. A equipe Donna F.F. continua sua dominação ao vencer o Antes do Bar por 7 x 0. Taís foi o grande destaque, balançando as redes três vezes, enquanto Kariny e Lisiane contribuíram com dois gols cada para completar o placar.

Donna F.F. Antes do Bar

Na segunda partida da rodada, UNPF e As Gurias protagonizaram um empate emocionante em 1 x 1. Graciele marcou para As Gurias, e Edina respondeu para o UNPF, deixando os torcedores ávidos por mais confrontos acirrados no decorrer do campeonato.