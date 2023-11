Um passeio pelo Parque do Caracol para conhecer a fauna e a flora

Atividade conduzida pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo envolveu alunos da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Especial Rodolfo Schlieper – APAE

Um grupo de alunos da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Especial Rodolfo Schlieper – APAE participou de uma atividade de campo na tarde de terça-feira (7), no Parque do Caracol. A aula ao ar livre foi conduzida pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, por meio do assessor técnico e biólogo da pasta, Alékos Siqueira. Foi um momento especial para receber novos aprendizados na prática sobre a fauna e a flora do município. “Explicamos algumas questões que envolvem o bioma da mata atlântica, da floresta ombrófila mista e de como a natureza é interconectada. Detalhamos formas de como eles podem auxiliar na defesa do nosso bioma aqui da Serra e também falamos sobre animais, líquens, fungos e outros seres que muitas vezes passam despercebidos”, comentou Alékos.

Foto: Clauber Maciel

O grupo ainda participou de uma caminhada por trilhas, aproveitou um piquenique e visitou o mirante do parque para registros em fotos. “Os alunos adoraram a convivência com o meio ambiente, que teve foco na preservação da natureza para termos um planeta limpo e agradável”, avalia a diretora da escola, Mari Cleia dos Santos Klipel Becker. “O que eu mais aprendi é que existem seres e fungos nas árvores e devemos cuidar delas. Foi maravilhoso ver a Cascata do Caracol e descansar sob as árvores”, completou o aluno Josemilton da Silva Martins.