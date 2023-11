Acquamotion é eleito o “Melhor Parque Aquático do Brasil” 

É oficial: Acquamotion, de Gramado (RS),conquistou o título de “Melhor Parque Aquático do Brasil”, no Prêmio Melhores Destinos 2023/2024.

Criada em 2016, a agraciação tem o objetivo de premiar empresas e serviços que se destacam no Turismo, a partir da opinião pública. Este ano, a escolha dos vencedores foi feita por mais de 26 mil leitores do portal Melhores Destinos, um dos mais importantes players junto ao consumidor final.

O Acquamotion possui sete piscinas aquecidas naturalmente a 36° graus. Na parte interna são quatro: Tchêbum, de ondas, Obah!, com jatos massageadores e bar molhado, Acquatix, com cenografia de um bosque encantado com árvores e espelhos d’água, para crianças de 1 a 5 anos, e Acquaplay, com escorregadores e toboáguas, para as de 6 a 12 anos. Indoor há a Alegria Infinita, com borda infinita, e Cálida e Serena, ambas suspensas e com vista para a natureza. Conta, ainda, com os ToboAles, doistoboáguas de diferentes níveis de adrenalina, e o Mirante da Gralha Azul, espaço ideal para momentos de meditação e contemplação da natureza.

Com um storytelling incrível, o parque está localizado em “um lugar secreto na Serra Gaúcha”, com uma floresta de araucárias que guarda uma nascente de águas mágicas e termais, oriundas do aquífero Guarani, naturalmente quentinhas, ozonizadas e sem cloro. Lá vive uma família formada pelo meio humano e meio elfo “Ales – O Guardião do Globo do Tempo” e seus irmãos: Floris (primavera), Veron (verão), Ottoz (outono) e Frido (inverno), que representam as quatro estações.

O diretor de Operações do Acquamotion, Peterson Perin, conta que cada detalhe no empreendimento inaugurado em junho de 2021 foi concebido para encantar os visitantes. “A união dos personagens, a magia dessa estória em um universo de fantasia, o entretenimento e mais os benefícios para a saúde das águas termais fazem dele um lugar único”, afirma.

O executivo destaca que uma das metas do parque é criar memórias afetivas nas pessoas, e este reconhecimento confirma que estão no caminho certo. “Receber este prêmio de um canal tão importante para o turismo nos trás a convicção de que nosso objetivo está sendo alcançado diariamente. Esse prêmio é uma honra para nós. Vida longa ao Acquamotion”, finaliza.

Atualmente, o Prêmio Melhores Destinos é a premiação de turismo com o maior número de participantes do Brasil.

Serviço

Funcionamento:

Em alta temporada, diariamente, das 10h às 18h.

Em baixa temporada: Consultar site.

Site: www.acquamotion.com.br

Central de Vendas: (54) 3050-1700, valores especiais para crianças e idosos.

Endereço: Rua Linha Carazal, 501 – Estrada Municipal Linha Ávila – Gramado/RS

Informações: (54) 3050-1700

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks é um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país. É responsável por empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal indoor e temático da América Latina, ambos em Gramado, e a Yup Star, rodas-gigantes localizadas no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu.

Com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado (Bella Gramado, Exclusive Gramado e Buona Vitta), quatro restaurantes (Dona Lira, Opiano, Don Milo e Signature). Ainda, mantém o Museu do Festival de Cinema de Gramado e está investindo nas regiões de Foz do Iguaçu e Carneiros (PE), possuindo salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro