Canela esteve presente no IV Encontro Nacional de Municípios

Prefeito em Exercício, Jefferson de Oliveira e o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Alfredo Schaffer, estiveram na capital federal nesta semana dando andamento em demandas do município

Canela esteve representada nesta semana, entre os dias 7 e 9, no IV Encontro Nacional de Municípios, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Com uma programação abrangente, o evento abordou temas relevantes para a gestão pública e ofereceu espaços para networking e troca de experiências, com o objetivo de incentivar a formação de parcerias sólidas e o compartilhamento de melhores práticas. O prefeito em Exercício, Jefferson de Oliveira e o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Alfredo Schaffer, participaram do encontro. “O diálogo e a colaboração são fundamentais para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgem em nossos municípios”, avalia Jefferson de Oliveira. “Nos painéis tivemos oportunidade de obter informações mais detalhadas de alguns programas federais que podem ser implementados no nosso município”, completa Schaffer. Entre as pautas estavam o saneamento básico e o tratamento de resíduos, inclusive com visita técnica a uma empresa modelo nesta questão. “Estamos trabalhando a criação de uma cooperativa para os coletores de lixo e o Governo Federal oferece incentivos para projetos na área”, destaca Schaffer.

Nos intervalos da programação do evento os representantes do Poder Executivo de Canela realizaram visitas na Câmara dos Deputados, com o objetivo de dar andamento a demandas do município. Jefferson e Alfredo estiveram nos gabinetes dos deputados federais Marcel van Hatten (Novo), Lucas Redecker (PSDB), Alexandre Lindenmeyer (PT) e Denise Pessôa (PT), onde reforçaram a necessidade de apoio nas propostas do município que estão cadastradas no Ministério da Saúde: Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, Aquisição de Unidade Móvel de Saúde e Aquisição de Unidade Odontológica Móvel. “Recebemos a sinalização de que o Governo Federal vai liberar mais recursos aos municípios para a área da saúde por meio da portaria Nº 544. E o apoio parlamentar é fundamental nestas demandas”, destaca o prefeito em Exercício Jefferson de Oliveira.

Encontro com o Dep. Marcel van Hatten. Foto: Divulgação

CAPITAL NACIONAL DOS PARQUES TEMÁTICOS

Outra visita foi ao gabinete do Dep. Federal Bido Nunes (PL) para agradecer a proposição do título ao município de Canela de ‘Capital Nacional dos Parques Temáticos’, que foi aprovado na Comissão de Educação do Senado Federal no último dia 24 de outubro. Durante o encontro o parlamentar informou que a intenção é promover um evento em Canela no próximo mês de dezembro, com o objetivo de realizar a entrega oficial da lei à Administração Municipal de Canela.

O prefeito em Exercício Jefferson de Oliveira e o secretário Alfredo Schaffer ainda estiveram no Senado para um agradecimento especial ao senador Hamilton Mourão (Republicanos), que foi relator e concedeu parecer favorável ao título de ‘Capital Nacional do Parques Temáticos’ para Canela. Na ocasião, foram recepcionados pela chefe de gabinete e senadora suplente do Republicanos, Liziane Bayer. Durante o encontro também solicitaram apoio para o asfaltamento da RS-476, entre as localidades Saiqui e Passo do Inferno.