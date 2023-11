Emoções e reviravoltas na 10ª rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Canela

A décima rodada da primeira divisão do Campeonato Municipal de Futsal de Canela trouxe grandes emoções e reviravoltas para os torcedores presentes no ginásio. Destaques para os confrontos entre Oito e Meia e Corinthians, assim como Monterrey e Santa Marta, que agitaram a noite de futebol.

No primeiro embate da noite, o Oito e Meia brilhou ao enfrentar o Corinthians, conquistando uma vitória convincente por 7 a 3. Os heróis da partida foram Felipe, que balançou as redes cinco vezes, e Jonatas, que contribuiu com dois gols. Pelo lado do Corinthians, Luiz Guilherme marcou duas vezes, enquanto Carlos Eduardo fechou a conta. Com esse resultado, o Oito e Meia assume temporariamente a 2ª colocação na tabela, somando 15 pontos. Uma trajetória impressionante para a equipe que ascendeu da segunda divisão. Por outro lado, o Corinthians desce para a 6ª posição, acumulando 9 pontos.

Oito e Meia Corinthians

Em seguida, a batalha dos desesperados entre Monterrey e Santa Marta agitou a torcida. O Monterrey saiu vitorioso por 2 a 1, conquistando seus primeiros pontos na competição. Guilherme e Bruno foram os responsáveis pelos gols do Monterrey, enquanto Tainã descontou para o Santa Marta. Com a vitória, o Monterrey agora ocupa a 8ª posição com 3 pontos, deixando para trás a lanterna da competição. O Santa Marta, por sua vez, está em situação delicada, ocupando o último lugar e enfrentando o líder na próxima rodada, o que pode determinar seu destino no torneio.

Monterrey Santa Marta

Fechando a rodada, o Guará bateu o Bom Jesus por 3 x 2 em um grande jogo. Com a vitória, o Guará chegou a 9 pontos e está na 5ª colocação. O Bom Jesus é o 7º colocado com 6 pontos.

Guará Bom Jesus

Confira a classificação:

Às vésperas da 11ª rodada, a expectativa é alta. O líder invicto, Bola 8, enfrentará o Âncora B, que ocupa a 3ª colocação. Será um duelo crucial para ambas as equipes, visando consolidar suas posições na tabela. Logo em seguida, o Monterrey busca consolidar sua fuga do rebaixamento, precisando de pelo menos um empate contra o Guará, que já está praticamente classificado para a repescagem.

Fechando a rodada, o Âncora A terá um desafio contra o Corinthians. O Âncora A visa a classificação direta para a semifinal e enfrentará um Corinthians determinado a segurar sua vaga na repescagem. Os torcedores podem esperar uma partida intensa e cheia de emoções, pois, nesta fase decisiva do campeonato, cada ponto conquistado ou perdido pode fazer toda a diferença na busca pelos objetivos de cada equipe.