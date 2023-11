Grupo MLG se apresenta na Estação Campos de Canella

A programação do projeto Música na Estação tem previsto o show do grupo MLG, composto por Maikel Ivan, Lauri e Gilberto, no próximo sábado, dia 11 de dezembro. Será a partir das 16 horas, na Estação Campos de Canella – Rua Coberta de Canela. O trio vai interpretar músicas do cancioneiro tradicionalista gaúcho, em mais uma realização da S&S Cultura Turismo e Eventos com o Projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o ano todo! O apoio cultural é de Hortênsias Água Mineral.

É mais uma excelente oportunidade de a comunidade canelense ir apoiar os artistas da cultura popular tradicionalista gaúcha e, para os turistas e visitantes, um importante incentivo para estarem convivendo e aproveitando momentos de lazer e cultura em espaço nobre no centro da cidade de Canela.

Maikel tem uma trajetória artística musical reconhecida no meio tradicionalista gaúcho. Já tocou em diversos conjuntos, com destaque para Os Mirins, tendo se apresentado em diferentes lugares, sempre com apreço e aprovação pública. Lauri Duarte, integrou grupos gauchescos como Gaudérios do Vale, Surungaço, Os Milongueiros e Entreveraço. Com oito CDs e um DVD já gravados, fez shows em vários estados do Brasil. Por sua vez, Gilberto Caberlon tem sua carreira musical embasada principalmente no estilo sertanejo e pela atuação no grupo Entreveraço.