Confraria SG Gramado anuncia nova data após interrupção por forte temporal

A 13ª edição da Confraria SG Gramado iniciou no último sábado, dia 11 de novembro, às 11 horas. Até às 13h20 o evento ocorria normalmente e cerca de duas mil pessoas participavam do tradicional festival de churrasco.

Neste momento, um forte temporal atingiu Gramado e região. Muitas chuva, vento e descargas elétricas foram registradas até por volta das 18 horas. A cidade teve registros de destelhamentos, queda de árvores e interrupções nas estradas. Na Serra Grande, local do evento, não foi diferente.

Com a água molhando completamente os mais de sete mil metros de área do evento, um grande palco para show, estações de churrasco cobertas e abertas, e uma extensa área de instalações elétricas subterrâneas, a organização do evento decidiu interromper a programação e cortar a energia elétrica de todo complexo, visando a segurança de todos os presentes.

“Foi uma decisão unânime que consideramos acertada. Temos muito compromisso e responsabilidade com nossos participantes, entre eles muitas crianças já que o evento é familiar. Não poderíamos colocar em risco a vida do público presente, parceiros, familiares e colaboradores”, destaca Maciel Burtett, um dos organizadores do festival.

Nesta segunda-feira, dia 13, a organização divulgou que o evento será retomado no dia 23 de março de 2024 com o mesmo formato do atual com open churras e open chope. Todos os participantes que compraram seus ingressos físicos ou online, receberão ingressos para a nova data do evento.

Para isso, a organização está colocando à disposição o seguinte número: (54) 99990-8193. Através do contato, os participantes poderão comprovar a compra de seu ingresso e providenciar a troca pelo novo acesso ao evento do dia 23. A partir da primeira semana de dezembro, quem ainda não possui ingresso poderá também adquirir os bilhetes para a edição de março.

“Já estamos organizando a continuação da edição em março com a participação da maioria das marcas e parceiros comerciais, assadores e churrasqueiros que estiveram conosco sábado e que sinalizaram que querem estar novamente em março. Temos certeza que será um evento incrível e ainda melhor para todos“, destaca Fernando Schimanoski, o Schima, curador da Confraria.

SERVIÇO

Confraria SG

Festival de Churrasco

23 de março de 2024

11 horas

Ingressos e informações: (54) 99990-8193.