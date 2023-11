Nova diretoria para o Centro Social Padre Franco

A Associação Assistencial Dom Luiz Guanella, mantenedora do Centro Social Padre Franco, promoveu Assembleia na noite do último dia 9

Com a presença de muitos associados e a atual diretoria foi realizada a eleição da nova direção da instituição.

A chapa única foi eleita por aclamação e é composta por: Presidente: Maicon Rogério Moura, Vice-Presidente: Silvana Pätzinger, 1º Secretário: Drailton Sumariva da Silva, 2º Secretário: Greice de Castilhos Lorandi, 1º Tesoureiro: Juliana de Fátima Pereira, 2º Tesoureiro: Joelma de Brito Castilhos. E o Conselho Fiscal: Seloir Pereira dos Santos, Mara Cristiane Paulus e Daiane Vaccari Ferreira, sendo suplentes Adriana de Moura, Luciana Zanatta e Jossane Ferrari.

Por decisão unânime a nova diretoria foi empossada imediatamente após a eleição com o objetivo maior é dar continuidade ao trabalho competente e sério desenvolvido na instituição que atende mais de 200 crianças e adolescentes no turno inverso a escola.

O presidente reeleito Maicon Moura comemorou dizendo: “estou cheio de alegria, emoção e satisfação em seguir como presidente da Associação. Fui aluno, menor aprendiz, professor, coordenador e atualmente presidente. Dos 40 anos que a Associação completou este ano, 17 destes eu fiz parte, totalmente envolvido e empenhado nesta jornada. Sobre ser um bom presidente, um bom gestor, eu posso dizer que a resposta vem dos pais quando me mandam diariamente mensagens agradecendo o cuidado e carinho com seus filhos. Vem das crianças e adolescentes que fizeram questão de participar da assembleia, aplaudindo e me dando um abraço coletivo ao final e relatando seu amor por mim. Acho que a palavra é amor. Amor que eu coloco todos os dias quando acordo e venho para o Centro Social cumprir minhas funções, mas acima disso tempo e dedicação para transformar a vida das mais de 200 crianças e adolescentes atendidos atualmente e tantas outras que por aqui já passaram. Só tenho gratidão, a Deus, a crianças que me fazem feliz todos os dias, aos pais que depositam sua confiança a mim e minha equipe na condução e transformação da vida de seus filhos e a todos aqueles que apoiam, acreditam e ajudam esta associação.”

A diretoria eleita terá gestão de novembro de 2023 a 2027.