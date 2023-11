Programação de Natal do Parque Terra Mágica Florybal tem espetáculos e atrações especiais

Até 14 de janeiro, parque terá uma programação intensa para adultos e crianças

O período mais mágico do ano está chegando, e o Parque Terra Mágica Florybal, em Canela (RS), se prepara para trazer muitas atrações. Considerado um dos melhores parques de diversão do mundo, de acordo com um ranking de 2023 do TripAdvisor, o empreendimento tem programação de Natal intensa que vai até 14 de janeiro. Os visitantes poderão conferir atrações repletas de muita história, imaginação e encantamento.

A principal atração é o espetáculo A Mágica Escola de Natal, que ocorre no Teatro dos Sonhos e traz como principal mensagem o reencontro do sentido da data. No espetáculo, Valdirzinho é a criança escolhida para aprender as dádivas natalinas da escola.

A programação tem também show de mágicas, especial de Natal da Turma do Valdirzinho e teatro de fantoche, além de várias outras atrações. Todos os espetáculos estão inclusos no valor do ingresso.

Confira a programação abaixo.

A Mágica Escola de Natal

O ano letivo da escola de Natal do Papai Noel começou, e os professores e mestres estão ansiosos para saber qual criança irá aprender as dádivas de Natal. Valdirzinho será a criança escolhida para viver essa emocionante jornada de aprendizado.

Quando: Segundas, sextas e sábados, às 11h, 12h, 14h, 15h e 16h. Apresentação extra às 10h nos finais de semana.

Duração: 25 min

Local: Teatro de Sonhos

O Senhor dos Sonhos

Existe um lugar onde os sonhos são guardados e protegidos por um guardião. Em uma bela manhã, ele percebe que os sonhos estão em perigo e por isso sai em uma grande jornada no mundo dos humanos para salvá-lo.

Quando: Terças, quartas, quintas e domingos, às 11h, 12h, 14h, 15h e 16h

Duração: 20 min

Local: Teatro de Sonhos

Turma do Valdirzinho (especial de Natal)

A Terra Mágica é um lugar encantado e cheio de aventuras, Valdirzinho e seus amigos amam brincar e desbravar os seus mistérios. Que tal se juntar a essa turminha e se divertir?

Quando: Diariamente, às 9h10, 10h10 e 11h10

Duração: 10 min

Local: Em frente ao Teatro de Fantoches. Em caso de chuva, o espetáculo será cancelado.

Show de mágica

Prepare-se para uma experiência incrível e cheia de ilusões. O feiticeiro Hugo espera para vivenciar um momento inesquecível com a família e surpreender você com seus truques.

Quando: De terça a domingo, às 14h45, 15h45, 16h45 e 17h50

Duração: 15 min

Local: Em frente ao Teatro de Fantoches. Em caso de chuva, acontece no playground do castelo.

Teatro de Fantoches (especial de Natal)

Este castelo guarda vários segredos. Os pequenos seres encantados que moram por lá adoram contar suas histórias recheadas de aventura, drama, romance e muita comédia.

Quando: Diariamente, às 10h30, 11h30, 12h30, 14h30, 16h e 17h

Duração: 10 min

Local: Na área central do parque, ao lado do da praça do castelo

Reis da Floresta

A vida na floresta é bem mais divertida do que a gente imagina. Em meio aos dinossauros e uma natureza encantadora, os animais fizeram daquele lugar perfeito para se morar!

Quando: Apresentações diariamente, às 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h, e extra às 10h30 nos finais de semana. Em caso de chuva, a apresentação será cancelada.

Local: Ao lado do cinema 7D

Duração: 15 min

Casa dos Magos

Quando: Diariamente, das 10h às 16h30

Local: Na floresta mágica logo após o Parquinho Up

Conferir no local os horários de apresentações

Casa das Fadas

Quando: Diariamente, das 10h às 16h30

Conferir no local os horários de apresentações. Em dias de chuva, as apresentações serão canceladas.

Central de cartas do Papai Noel

Um espaço mágico onde chegam os desejos de natal de todo o mundo. Papai Noel e seus ajudantes esperam você ansiosamente para receber sua cartinha!

Quando: De quinta à terça, das 11h30 às 17h

Local: Dentro da loja de chocolates do castelo

O parque Terra Mágica Florybal abre diariamente, das 9h às 16h30, e atende pelo WhatsApp (54) 3282-5050. Os ingressos variam entre R$ 75 e R$ 160.