Bella Experience chega a Gramado para revelar novos talentos da moda e do entretenimento

Evento será dia 18 de novembro, a partir das 15h, na Villa Bertti, com a presença do ator global José Loreto

A charmosa Gramado, na Serra Gaúcha, receberá o maior evento de talentos do Brasil. O Bella Experience, organizado pela Bella Hub, único hub de talentos do país, será no dia 18 de novembro, a partir das 15h, na elegante Villa Bertti (Av. Borges de Medeiros, 4840 – Centro). Crianças e adolescentes, entre 08 e 17 anos, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, irão se apresentar para agências nacionais em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. O global José Loretto, convidado especial, vai compartilhar a experiência da carreira de modelo e ator.

“Já revelamos muitos talentos que atualmente possuem carreira internacional, que já saíram em grandes revistas como VOGUE e que já trabalharam para grandes marcas nacionais como: Arezzo e, também, internacionais como: Valentino, Louis Vuitton, Armani, Dior… Pois nossos talentos desfilam nos maiores eventos de moda: São Paulo Fashion Week, NY Fashion Week, Milan Fashion Week… Além de muitas emissoras e cantores famosos, como a Anita, chamarem para novelas, séries e vídeo clip” revela o CEO Dartagnan Sant’Anna. A empresa é um HUB multidisciplinar que através da imersão na Bella Hub Academy prepara interessados para ingressar no mercado da moda e do entretenimento. Durante a experiência única da Bella Hub Academy, com certificação do MEC, os talentos participam de um programa de treinamentos onde profissionais altamente qualificados ensinam todos os conhecimentos e habilidades necessárias para ingressar na carreira artística, como: teatro, dança, passarela, vídeo tape, make, fotogenia, youtuber, influencer, oratória, entre outros. Além de formar futuros profissionais, o objetivo é formar, também, pessoas melhores, com treinamentos focados em habilidades comportamentais através do desenvolvimento sócio emocional.

AGÊNCIAS CONVIDADAS

O caça-talentos, Sergio Mattos, da 40 Graus Models (RJ), conhecido por revelar grandes nomes como Gisele Bundchen, Alessandra Ambrosio, Isabeli Fontana, Cauã Reymond e tantos outros, estará presente no evento. Além dele, Jefferson Lourenço, da The Faces Management (SP), Natasha Porlan, da Agência 3 Marias (SP), Leandro Pontes, da Kids Agency (SP), Silvia Goulart, da Up Models (RS), e Cláudio Mignoni, da Aro model (RS), completam o time de agências que estarão fazendo avaliação dos talentos. “Temos a certeza de que muitos talentos serão revelados e descobertos pela Bella Hub e terão as suas vidas transformadas através de suas carreiras“, completa o CEO da Bella Hub.

Para o convidado especial, o ator José Loreto, um momento importante que não pode ser desperdiçado. “Se eu tivesse tido uma Bella Hub na minha carreira para me guiar, tudo teria sido muito mais rápido e fácil“, revelou Loreto durante o Bella Experience – Goias, em Goiânia, onde esteve presente em 2022. Recentemente no ar na TV Globo, na novela Vai na Fé, Loreto está gravando uma série para Star Plus/Disney onde será um jogador de futebol. Em janeiro, estará junto com Ivete Sangalo, Thaís Araújo e Sabrina Sato na nova temporada no The Masked Singer, também da Globo.

BELLA HUB

A Bella Hub é uma empresa já consolidada no mercado há mais de 17 anos que atua no ramo da moda e do entretimento. A missão da empresa é conectar, expandir e revelar talentos do Brasil para o mundo através do ensino de qualidade.

O Certificado de conclusão da “BELLA HUB ACADEMY”, é chancelado pelo Conselho Estadual de Educação (DELIBERAÇÃO CEE Nº, 14/97), e emitido pela Faculdade INESP – Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, instituição devidamente credenciada no Ministério da Educação – MEC, por meio da Portaria nº. 703 de 03/03/2005, publicada no DOU em 04/03/2005.

Quem desperta a consciência parte para o conhecimento, quem investe em conhecimento muda o comportamento, quem muda o comportamento se identifica com uma nova realidade. Pagar o preço pelo sucesso é o mesmo que pagar por um sonho realizado, e um sonho vale muito!