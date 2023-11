BOAS NOVAS • Pão de Judá

BLOG DA TV MENORAH

Muitas pessoas estão envolvidas em suas religiões ou como participantes ou como expectadores. Outros vão como expectadores e participam apenas para cumprir uma espécie de ritual. Alguns nem sabem por que vão e outros nem participam mais. Esse quadro real não muda e não altera a grande verdade. Todas as pessoas necessitam de Deus, embora muitas dessas manifestações sejam inconscientes.

Há muitas pessoas que não são cristãs e também não conhecem Deus, mas desejam ardentemente encontrá-Lo. Outros, sem conhecer Deus, desejam servi-Lo, desejam trabalhar na Sua obra e querem ser um vaso útil em Suas mãos. Porém, quando olham para suas vidas, pensam que Deus nunca os irá usar, já que são pecadores.

Quantas vezes acordamos de manhã e pensamos “para nós não há mais jeito”. Quantas vezes olhamos para nossas falhas e dizemos: “Meu Deus, eu não vejo como!” Mas, temos de saber uma coisa, Deus lida, exatamente, com pessoas falhas. Somos humanos, lembra?! A maior manifestação da glória de Deus, não começa com as pessoas que estão bem, começa com aquelas pessoas a quem não valorizamos ou com aquelas que, segundo o senso comum, “ninguém dá nada por elas”. Esse é o poder do Evangelho.

Em Marcos 2:15, está escrito: “Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores; porque estes eram em grande número e também o seguiam”. E ainda no versículo 17, Jesus disse: “… Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes; não vim chamar justos, e sim pecadores”. Não estamos mais na dispensação da lei, mas na da graça. Graça é uma dádiva difícil de compreender, de entender e de aceitar. É uma grande manifestação do amor de Deus que, de tão excelente e de tão maravilhosa, todo o ser humano que está impregnado de maldade e de justiça própria em seu coração, não crê que possa haver um ser que ame tanto assim.

Não conseguimos crer que Deus nos ame de tal forma, sendo nós tão maus. Olhamos para Deus como um Pai cobrador, irado e que tem prazer em punir. Essa é a nossa visão de Deus. Mas, o Seu amor constrange-nos. Ele ama-nos mesmo com nossos delitos, mas corrige-nos, “porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe” (Hebreus 12:6). Ele purificar-nos-á e transformar-nos-á por meio da Sua Palavra. Basta abrirmo-nos para essa verdade e buscarmo-Lo, para que possamos sentir e viver o Seu amor incondicional.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Faça essa Oração

“Oração Novo Nascimento”

Amado Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, chego a Ti, pela fé, e neste momento confesso que sou um pecador e careço da Tua glória, eu me arrependo da minha vida de pecados em que estive rejeitando a Tua graça e peço-Te misericórdia e pelo Sangue de Jesus recebo o Teu perdão.

Eu abro o meu coração e Te convido a fazer em mim morada permanente, eu declaro que Te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, integra-me, hoje, no Corpo de Cristo e escreve o meu nome no livro da vida. Eu Te agradeço e Te louvo em nome do Senhor Jesus Cristo.

Amém.