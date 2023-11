Bustour celebra 10 anos com comemoração especial durante Festuris Gramado

Nos últimos 10 anos o Bustour conectou os principais pontos turísticos das cidades mais desejadas da Serra Gaúcha e para celebrar essa história, a equipe do Bustour reuniu amigos, parceiros, autoridades e imprensa em seu stand durante o Festival do Turismo de Gramado, para comemorar essa trajetória. Na ocasião, a CEO do Grupo Brocker, Adriane Brocker Boeira Guimarães e a diretora de vendas Carlise Bianchi, receberam os convidados para o parabéns oficial ao “vermelhinho” mais famoso da Serra Gaúcha. “Estamos orgulhosos e felizes em poder marcar essa data de forma tão divertida, no evento mais importante do calendário de feiras do país, reunindo tantas pessoas queridas”, comentou Any.

A programação de aniversário do Bustour começou em julho deste ano e incluiu um selo comemorativo, distribuição de materiais promocionais como balões, coroas e botons, entre outras atividades. Já para os apaixonados pelo Bustour, a campanha Buslovers fez uma homenagem aos colaboradores, parceiros e clientes que já passearam e possuem uma conexão especial com o Bustour. O objetivo é dar voz a todos aqueles que possuem histórias especiais e divertidas a bordo do Bustour.