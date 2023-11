Canela lança editais da Lei Paulo Gustavo

Inscrições seguem abertas até o dia 20 de novembro, através do link disponível neste conteúdo

A Administração Municipal de Canela, por meio do Departamento de Cultura da Secretaria de Turismo e Cultura, informa que estão disponíveis os editais de execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022). Ao todo Canela receberá do Governo Federal o valor de R$ 414.823,97, sendo R$ 274.489,02 para o ‘Edital do Audiovisual’, R$ 119.593,75 para o ‘Edital de Premiação’ e R$ 20.741,18 para contratação de pareceristas e assessoria técnica.

O edital de chamamento público é para seleção de projetos culturais de ‘Audiovisual’ para receberem apoio financeiro nas seguintes categorias: 1) Apoio a produção de obra audiovisual de curta-metragem ou videoclipe; 2) Apoio à realização de ação de Cinema Itinerante ou Cinema de Rua; 3) Ação de Formação Audiovisual ou Apoio a Cineclubes. Também está aberto o chamamento público para seleção de agentes culturais em demais áreas culturais como: Teatro, Culturas Populares, Artes Visuais, Cultura dos Povos Indígenas, Coletivos Culturais não Formais e Dança, que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do município.

Os editais estão disponíveis no link http://servicosonline.canela.rs.gov.br:8282/sys571/publico/consultas/licitacoes.xhtml?mod=11&anos=%5B2023%5D . Mais informações direto com o Departamento de Cultura de Canela pelo telefone (54) 3282-5190.