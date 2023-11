Estação Cultural em Canela apresenta Dirceu Andrioli, Orquestra de Sopros de Veranópolis e Orquestra de Concertos de Erechim

Com shows musicais e de artes circenses aos sábados e domingos, a S&S Cultura Turismo e Eventos oferece bela programação artística na Estação Campos de Canella – a Rua Coberta de Canela, oportunizando aos canelenses e visitantes belas experiências culturais. No próximo sábado, dia 18 de novembro, às 16 horas, tem apresentação de Dirceu Andrioli, músico com mais de 30 anos de experiência. Regente das Orquestras de Sopro de Veranópolis e Faria Lemos/Bento Gonçalves e da Orquestra Municipal de Carlos Barbosa, vai mostrar um pouco do seu trabalho com música instrumental tocando saxofone, trompete e Flughelhorn. Ele utiliza como base trilhas minuciosamente selecionadas e dá um toque requintado às interpretações. No repertório eclético, apresenta músicas do ABBA, Bee Gees, Roupa Nova, Beatles, Roling Stones, bossa nova, bolero e jazz. Vale à pena conferir o show do músico natural de Carlos Barbosa/RS, que iniciou seus estudos na Banda Municipal daquele município e passou a tocar em bandas de bailes em toda a região sul do país. O aperfeiçoamento técnico veio por meio de cursos particulares, master classes com músicos renomados nacional e internacionalmente como Valmir Gil, Fernando Dissenha, Evandro Mate, Gilberto Salvagni, Manfredo Shimidt, Roberto Duarte entre outros.

Depois, às 18 horas, o palco do Estação Cultural em Canela recebe a Orquestra de Sopros de Veranópolis que já tem mais de 30 anos de atividades e sempre oferece ao público espetáculos de alta qualidade, produzidos com muita dedicação e envolvimento dos participantes. No ano de 2019 inseriu no quadro de músicos, violinos, violoncelo e contrabaixo acústico. Mantida pela Associação Musical de Veranópolis através de convênio com a Prefeitura Municipal, a Orquestra tem uma sala própria e realiza ensaios semanais coordenados pelo atual maestro Dirceu Andrioli. Muitos músicos que alcançaram destaque no cenário cultural do estado tiveram na orquestra um reforço de formação. Em Canela tocarão músicas de Os Incríveis, Bonney M, The Fevers, Willage People, Grafite, Barbarella e Queen, entre outras.

Já no domingo, a partir das 17 horas, a atração musical é a Orquestra de Concertos de Erechim, que tem um papel muito importante no cenário orquestral gaúcho, sendo uma das orquestras mais antigas do país – com 73 anos de atividades ininterruptas, tendo conquistado em 2023 o título de Patrimônio Artístico, Cultural e Imaterial do município de Erechim – criada antes da OSPA, inclusive. Ao longo de sua história foi composta por músicos voluntários e apaixonados pela música, porém, nos últimos anos, passou a buscar a profissionalização, integrando professores e músicos profissionais contratados para ministrar aulas e também participar da Orquestra de Câmara. Além da Camerata, uma orquestra com os alunos da escola de música e grupos corais. Desde 2022 passou a contar com a Direção Artística e regência do Maestro Bernardo Grings. Além da Camerata, a OCE possui uma orquestra com os alunos da escola de música e grupos corais. Para 2024 tem o projeto de realizar uma série de concertos Sinfônicos em Erechim e região.

Importante ressaltar que as apresentações artístico-culturais agregam também artes circenses. No sábado, às 16 e às 18 horas, o Ponto de Cultura Kombinação apresenta intervenções com espetáculo, de rua, teatral, coreográfico e performático, utilizando as técnicas tradicionais do circo com uma linguagem moderna. Domingo, a partir das 17 horas, tem a Companhia Circense Trupe de 5 com performances incríveis.

Realizado pela S&S Cultura Turismo e Eventos, o projeto Estação Cultural em Canela é executado através da lei federal de incentivo à cultura. Assim, são apoiadores culturais: Samburá, Buffon, Nutrire, Tide Brasil, Rivatti, Progás, Braesi, Laguetto, Difatto, Ls Nogueira, GP Pneus e Estação Campos de Canella. Ministério da Cultura – Governo Federal Brasil. União e Reconstrução.

Dirceu Andrioli Kombinação. Foto: Sérgio Azevedo Trupe de 5. Foto: Cainã Kosarevitz

Serviço:

Estação Cultural em Canela – Cultura o Ano Todo

Local: Estação Campos de Canella – Rua Coberta de Canela

Sábado, 18 de novembro:

Show: Músico Dirceu Andriolli

Horário: 16 horas

Show: Orquestra de Sopros de Veranópolis

Horário: 18h

Espetáculo circense: Kaiu da Kombi

Horário: 16 e 18 horas

Domingo, 12 de novembro:

Show: Orquestra de Concertos de Erechim

Horário: 17 horas

Espetáculo circense: Trupe de 5

Horário: 17 horas

Os shows terão entrada franca.