Homem ameaça ex-companheira e é preso por posse ilegal de arma de fogo

No final da tarde de segunda-feira (13), por volta das 18h15, a Brigada Militar de Gramado foi acionada, via 190, no Bairro Viação Férrea, por uma mulher informando que seu ex-companheiro estava no pátio de sua casa, gritando e discutindo com seu pai, querendo ingressar na residência.

A guarnição foi ao local, onde visualizou e abordou o autor. A vítima, de 30 anos, relatou que ele não aceita o término do relacionamento, vem lhe ameaçando e insistindo de forma agressiva para que reatem. Inclusive, manda áudios com ameaça, e posta textos do mesmo teor em redes sociais. Ela também ressaltou que temia pela sua vida, pois o mesmo tem uma arma de fogo.

Questionado, o homem confessou que possuía um revólver (calibre 32) entregando a arma para os Policiais Militares. O autor, de 26 anos, foi preso por posse ilegal de arma de fogo e ameaça (Lei Maria da Penha), sendo encaminhado a delegacia onde foi registrado o fato.